Insigne-Lazio, Sarri spinge per comprare l'ex attaccante del Napoli. L'indiscrezione biancoceleste - Lazio News 24

Insigne-Lazio: Sarri vuole il suo pupillo, Lotito pronto all’affondo. La situazione attuale dei biancocelesti

Il nome di Lorenzo Insigne torna prepotentemente d’attualità in casa biancoceleste e il binomio Insigne-Lazio potrebbe presto diventare realtà. Dopo la prima settimana di ritiro, Maurizio Sarri ha tracciato un primo bilancio sulla rosa a disposizione e ha messo in evidenza un problema numerico nel reparto offensivo. Attualmente, la Lazio conta sette giocatori offensivi, di cui ben cinque esterni, un numero considerato eccessivo per affrontare al meglio Serie A e Coppa Italia.

Proprio per questo motivo, Sarri ha chiesto un intervento deciso sul mercato: vuole alleggerire il reparto per fare spazio a un rinforzo di qualità e fiducia, identificato in Lorenzo Insigne. L’ex capitano del Napoli, attualmente svincolato dopo l’esperienza al Toronto FC, è il profilo ideale per il tecnico toscano, che lo conosce meglio di chiunque altro e che ne apprezza le doti tecniche, tattiche e umane.

La trattativa per portare Insigne alla Lazio non è ancora ufficialmente decollata, ma è pronta a entrare nel vivo. Secondo fonti vicine alla società, non appena arriverà il via libera della Covisoc, la dirigenza capitolina è pronta a chiudere l’affare. Il presidente Claudio Lotito, che ha già dato il proprio benestare all’operazione, sta lavorando per anticipare i tempi e consegnare Insigne a Sarri già nelle prossime settimane.

Il possibile arrivo di Insigne rappresenterebbe una svolta importante non solo dal punto di vista tecnico, ma anche tattico. L’inserimento del fantasista napoletano potrebbe indurre Sarri a modificare il consueto 4-3-3, schema che ha caratterizzato gran parte del suo percorso alla Lazio. Con Insigne-Lazio, infatti, si aprirebbero nuove soluzioni tattiche, come il 4-2-3-1 o il 4-3-1-2, che valorizzerebbero al massimo le qualità dell’ex azzurro e permetterebbero maggiore flessibilità offensiva.

Il ritorno di Insigne in Serie A, specialmente in un ambiente già familiare come quello sarriano, potrebbe rilanciarne la carriera e dare nuova linfa al progetto biancoceleste. L’operazione Insigne-Lazio è tutt’altro che semplice, ma la volontà di tutte le parti coinvolte c’è. Ora si attende solo l’ok burocratico per dare il via all’affondo decisivo e, forse, riunire uno dei tandem più iconici della storia recente del Napoli.