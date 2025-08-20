Insigne-Lazio, il colpo salta? Aumenta la concorrenza e nel mezzo una speranza biancoceleste - Lazio News 24

Insigne-Lazio, aumenta la concorrenza ma le speranze sono ancora evidenti. Le novità

La telenovela Insigne-Lazio continua a tenere banco in questa sessione di mercato, anche se per il momento resta sospesa. Lorenzo Insigne ha infatti deciso di mettere in pausa tutte le offerte ricevute nelle ultime settimane, compresa quella di alcune squadre della MLS e di club sauditi pronti a garantirgli contratti economicamente vantaggiosi.

Nonostante le sirene dall’estero, l’ex capitano del Napoli ha un obiettivo chiaro: ritrovare Maurizio Sarri e iniziare un nuovo capitolo con la maglia della Lazio. Il rapporto tra i due è ben noto. Sotto la guida del tecnico toscano, Insigne ha vissuto probabilmente il miglior momento della sua carriera, mostrando un calcio brillante, fatto di tecnica, velocità e libertà d’espressione in campo.

Nei giorni scorsi, il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, aveva cercato di raffreddare gli entusiasmi attorno alla trattativa, parlando di priorità diverse per la rosa e sottolineando i limiti legati alla lista over. Tuttavia, secondo quanto riportato oggi da La Repubblica, la pista Insigne-Lazio sarebbe tutt’altro che tramontata. Anzi, la trattativa è ancora viva, anche se dovrà necessariamente allungarsi nel tempo.

I vincoli di regolamento e la necessità di liberare spazio tra gli over in rosa impediscono un’operazione immediata. Per questo, Insigne dovrà avere pazienza: si parla di un possibile innesto a ottobre, o più probabilmente a gennaio, quando si riaprirà ufficialmente il mercato. Intanto, il calciatore sta mantenendo un profilo basso e si sta allenando da solo, pronto a cogliere l’opportunità appena si presenterà.

Il ritorno in Serie A con la maglia della Lazio rappresenterebbe non solo un nuovo stimolo per il fantasista napoletano, ma anche un segnale di ambizione da parte del club biancoceleste. Il connubio Insigne-Sarri, già testato con successo ai tempi del Napoli, potrebbe dare nuova linfa al progetto tecnico della Lazio, soprattutto in un reparto offensivo che ha bisogno di estro e qualità.

La parola d’ordine, adesso, è attesa. Ma il legame tra Insigne e la Lazio, alimentato dalla stima reciproca con Sarri e dalla volontà del giocatore, potrebbe presto trasformarsi in realtà. E i tifosi biancocelesti sognano già di vedere Lorenzo accendere l’Olimpico con le sue giocate.