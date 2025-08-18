Insigne e quel sogno chiamato Lazio (che forse può aspettare). Il punto - Lazio News 24

Lazio, sogno Insigne ancora vivo: l’ex Napoli aspetta Sarri

Lorenzo Insigne ha deciso di prendersi del tempo e mettere in pausa tutte le offerte ricevute durante questa sessione estiva di calciomercato. La sua volontà è chiara: tornare in Italia per indossare la maglia della Lazio e ritrovare Maurizio Sarri, l’allenatore con cui ha vissuto le migliori stagioni della sua carriera. Nonostante i dubbi iniziali e le dichiarazioni prudenziali del direttore sportivo Angelo Fabiani, il nome di Insigne continua a circolare con insistenza nei corridoi di Formello.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, la trattativa tra Lazio e Insigne non è affatto sfumata. Al contrario, resta viva, sebbene non destinata a concludersi nel breve periodo. L’attaccante italiano dovrà pazientare ancora qualche mese, ma la sua priorità rimane il ritorno in Serie A e, soprattutto, la possibilità di lavorare nuovamente con Sarri.

Insigne, oggi in forza al Toronto FC, ha già manifestato in più occasioni il desiderio di chiudere la sua avventura in MLS. Nonostante il contratto ricco e il ruolo da protagonista in Canada, la nostalgia dell’Italia e il forte legame con Sarri lo spingono verso un possibile approdo alla Lazio. È proprio sotto la guida dell’attuale tecnico biancoceleste che Insigne ha espresso il suo miglior calcio al Napoli, segnando e incantando con giocate di altissimo livello.

La Lazio, dal canto suo, osserva con attenzione. L’operazione non è semplice, soprattutto per i costi legati all’ingaggio, ma l’idea stuzzica la società, che potrebbe valutare il colpo a parametro zero nei prossimi mesi, magari già a gennaio 2026. La dirigenza laziale sa bene che un profilo come quello di Insigne garantirebbe esperienza, carisma e qualità, elementi fondamentali per un gruppo in cerca di continuità e ambizione.

Il matrimonio tra Lazio e Insigne, dunque, non è ancora cosa fatta, ma resta una possibilità concreta all’orizzonte. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore di attendere e dal quadro economico che si delineerà nei prossimi mesi. I tifosi biancocelesti, nel frattempo, sognano: vedere Insigne all’Olimpico con la maglia della Lazio sarebbe un colpo ad effetto, capace di accendere ulteriormente l’entusiasmo per il progetto targato Sarri.