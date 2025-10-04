Infortunio Zaccagni, è out per Lazio Torino: non è escluso sostituto a sorpresa nell’undici e una nuova nuova modifica del modulo

Altra tegola, l’ennesima, la più pesante. Alla vigilia della sfida contro il Torino, la Lazio ha perso anche il suo capitano, Mattia Zaccagni. Quella che ieri era una semplice preoccupazione si è trasformata in un forfait quasi certo. L’attaccante, pur inserito nella lista dei convocati, ha accusato un problema muscolare nella rifinitura che lo costringerà con ogni probabilità a dare forfait, gettando Maurizio Sarri in una nuova, profondissima emergenza tattica.

L’assenza del numero 10, infatti, non è un problema che si risolve semplicemente inserendo un altro giocatore. Per Sarri, il dubbio non è tanto su chi schierare – le alternative, da Pedro a Noslin, passando per la sorpresa Isaksen non ancora al top, non mancano – ma su come mantenere l’equilibrio della squadra. Senza il lavoro di sacrificio e la copertura garantiti da Zaccagni, il rischio di presentare una Lazio troppo sbilanciata è altissimo.

Per questo motivo, nelle ultime ore, sta prendendo prepotentemente quota l’ipotesi di un clamoroso ritorno al passato. Sarri potrebbe decidere di accantonare il 4-4-2 (o 4-2-3-1) visto a Genova per tornare al suo amato 4-3-3. Una scelta più prudente, che vedrebbe l’inserimento di un centrocampista in più, il rientrante Mohamed Belahyane, al fianco di Cataldi e Bašić.

Una mossa che garantirebbe maggiore densità in mediana, ma che comporterebbe un sacrificio pesante in attacco: a farne le spese sarebbe la seconda punta, con Dia destinato alla panchina. Sarri ha poche ore per decidere. L’infortunio del suo capitano ha stravolto tutti i piani, costringendolo a un altro, ennesimo, rebus da risolvere per trovare una quadra in una stagione maledetta.