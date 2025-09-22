Infortunio Vecino, riuscirà a recuperare il centrocampista della Lazio? La situazione - Lazio News 24

Infortunio Vecino, la Lazio spera nel recupero per superare l’emergenza a centrocampo

L’emergenza a centrocampo sta mettendo seriamente alla prova la Lazio, che in vista della trasferta contro il Genoa si trova a fare i conti con numerose assenze. In un momento così delicato, uno dei nomi più attesi è senza dubbio quello di Matias Vecino, fermo ormai da quasi due mesi a causa di un infortunio che si è rivelato più lungo e complicato del previsto.

L’infortunio di Vecino rappresenta un problema non da poco per il tecnico Maurizio Sarri, che considera il centrocampista uruguaiano una pedina chiave per dare equilibrio, esperienza e sostanza alla linea mediana. In un reparto già falcidiato dagli stop di Nicolò Rovella e Fisayo Dele-Bashiru, oltre alla squalifica di Matteo Guendouzi, il recupero di Vecino potrebbe diventare una vera e propria boccata d’ossigeno.

Attualmente, l’unico centrocampista pienamente disponibile è Danilo Cataldi, e Sarri è costretto a considerare soluzioni alternative per non ritrovarsi con una mediana completamente reinventata. Tra le ipotesi al vaglio c’è il possibile reintegro in rosa di Toma Basic, escluso finora dal progetto tecnico ma utile in questa fase di emergenza. Tuttavia, l’eventuale ritorno di Vecino rappresenterebbe una soluzione ben più rassicurante, soprattutto dal punto di vista tattico.

L’infortunio di Vecino ha tenuto il giocatore lontano dal campo per diverse settimane, compromettendo anche la sua continuità con la nazionale uruguaiana. Lo staff medico della Lazio sta monitorando costantemente le sue condizioni, e si sta lavorando per accelerare i tempi di recupero in vista delle prossime sfide cruciali. La speranza è di avere almeno una parziale disponibilità del giocatore già per la trasferta contro il Genoa o, al più tardi, per le partite successive.

L’assenza prolungata del centrocampista ha evidenziato quanto la sua presenza sia determinante per gli equilibri della squadra. In un momento così delicato, l’eventuale ritorno di Vecino potrebbe non solo rinforzare il reparto, ma anche restituire fiducia all’intero gruppo.

La Lazio, colpita duramente da una serie di stop fisici, guarda quindi con attenzione all’evoluzione dell’infortunio di Vecino, nella speranza che il suo rientro possa rappresentare la svolta in una fase di grande difficoltà per il centrocampo biancoceleste.