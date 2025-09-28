Infortunio Vecino, out contro il Genoa (e non solo). Quando rientrerà il centrocampista della Lazio? - Lazio News 24

Infortunio Vecino, il centrocampista salta anche Genoa-Lazio: ancora out dopo due mesi

L’infortunio di Matias Vecino continua a preoccupare lo staff medico della Lazio e i tifosi biancocelesti. Il centrocampista uruguaiano, fermo da quasi due mesi per un problema fisico che si è rivelato più complicato del previsto, non sarà disponibile nemmeno per la trasferta contro il Genoa, in programma al “Ferraris” lunedì 29 settembre.

A confermare la sua assenza è stata la stessa società capitolina, con un comunicato ufficiale pubblicato in mattinata: “Vecino è rimasto a Roma per precauzione e finire definitivamente il recupero”. Parole che chiariscono come l’infortunio di Vecino non sia ancora del tutto superato e che la Lazio voglia evitare rischi inutili, vista l’importanza del giocatore per la fase centrale della stagione.

Il centrocampista ex Inter e Fiorentina non scende in campo da settimane e, nonostante abbia iniziato un lavoro differenziato a Formello, le sue condizioni fisiche non sono ancora ottimali per un rientro in gruppo. L’infortunio muscolare che lo ha colpito ha infatti richiesto tempi di recupero più lunghi rispetto alle previsioni iniziali, rallentando il suo ritorno e limitando le rotazioni di mister Sarri in una zona già fortemente penalizzata da altre assenze.

La Lazio, già priva di altri elementi chiave del centrocampo come Rovella e Guendouzi, si trova quindi a dover fronteggiare un’emergenza prolungata nella linea mediana, con l’infortunio di Vecino che pesa in termini di esperienza, corsa e qualità.

Il club biancoceleste sta monitorando con attenzione la situazione del centrocampista uruguaiano, che ha come obiettivo il pieno recupero in vista dei prossimi impegni di campionato e delle coppe europee. Nelle scorse settimane si era ipotizzato un rientro già per la sfida di Genova, ma i test fisici effettuati negli ultimi giorni hanno consigliato prudenza.

Vecino resterà quindi ancora fermo ai box, con la speranza che l’infortunio sia ormai nella sua fase conclusiva. I tifosi della Lazio sperano di rivederlo presto in campo, magari già a partire dal prossimo turno casalingo. Intanto, Sarri dovrà fare ancora una volta a meno del suo numero 5, nella speranza che il centrocampo regga anche senza il suo prezioso contributo.