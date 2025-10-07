Infortunio Vecino, la Lazio ora vuole vederci chiaro: se non ci sarà nemmeno con l’Atalanta… Le ultime sulla situazione dell’uruguagio

Il tempo stringe per Matías Vecino. Il centrocampista uruguaiano è ormai un vero e proprio caso in casa Lazio: fermo ai box da oltre due mesi, precisamente dallo scorso 8 agosto, a causa di un fastidioso problema a una vecchia cicatrice al flessore che non gli dà tregua. Maurizio Sarri attende con ansia il rientro di uno dei suoi “fedelissimi”, un giocatore di esperienza e rottura la cui assenza si è fatta sentire in un avvio di stagione complicato. La sosta per le nazionali era stata cerchiata in rosso sul calendario come il periodo ideale per il suo pieno recupero, ma la situazione rimane avvolta nell’incertezza.

Il rientro dell’uruguaiano sarebbe fondamentale per dare più opzioni a Sarri in vista della difficile trasferta contro l’Atalanta, un match in cui la Lazio ritroverà già il dinamismo di Guendouzi di ritorno dalla squalifica. Tuttavia, Vecino non si è ancora aggregato al gruppo e il tempo a disposizione si sta esaurendo. La giornata di domani, con la ripresa degli allenamenti, sarà cruciale: verrà fatto un nuovo punto sulle sue condizioni fisiche per capire se ci sono i margini per un rientro in extremis.

Su di lui, infatti, pende un rischio diventato ormai molto concreto. Qualora non dovesse dare le necessarie garanzie per la sfida contro la Dea, potrebbe perdere il posto nella lista ufficiale della Serie A. A quel punto, il club reinserirebbe Fisayo Dele-Bashiru, a sua volta in fase di recupero dopo una lesione di primo grado al flessore. L’infortunio del nigeriano aveva portato alla sua esclusione temporanea dalla lista per far spazio a Basic, ma ora Dele-Bashiru punta a rientrare proprio per la gara con l’Atalanta, mettendo enorme pressione su Vecino. Le prossime ore saranno decisive per il futuro a breve termine del centrocampista uruguaiano