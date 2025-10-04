Infortunio Rovella: oggi la decisione definitiva: si va verso l’operazione. Ecco i tempi di recupero qualora si dovesse procedere all’intervento

Il tempo delle terapie e delle speranze è finito. Per Nicolò Rovella la strada sembra ormai una sola, quella più temuta ma anche l’unica per una risoluzione definitiva: l’operazione. Il centrocampista della Lazio, tormentato dalla pubalgia, si è sottoposto ieri a un nuovo consulto medico che, di fatto, ha confermato l’inefficacia del percorso conservativo intrapreso nelle ultime settimane.

Come riporta Il Messaggero, le terapie non hanno portato i benefici sperati. Il dolore persiste e, a questo punto, continuare su questa via significherebbe solo prolungare un’agonia che tiene il giocatore lontano dal campo e priva Maurizio Sarri del suo regista titolare. Per questo, tutto ora conduce verso l’intervento chirurgico, la stessa strada percorsa con successo da Mattia Zaccagni per un problema analogo.

Se l’operazione venisse confermata e programmata nei prossimi giorni, i tempi di recupero sarebbero chiari: Rovella sarebbe costretto a uno stop di almeno un mese, a cui seguirebbe un graduale percorso di riatletizzazione. Un’assenza lunga, che lo escluderebbe da un ciclo di partite fondamentali per il futuro della stagione biancoceleste.

La notizia è una mazzata per Maurizio Sarri, che perde a lungo termine il perno del suo centrocampo in un momento di emergenza già gravissima. Con Dele-Bashiru e Vecino ancora ai box, il tecnico si ritrova senza il suo costruttore di gioco, l’uomo a cui aveva affidato le chiavi della squadra. La Lazio incrocia le dita in attesa della decisione finale del giocatore, ma si prepara al peggio: affrontare i prossimi, delicati mesi senza il suo faro in mezzo al campo.