Infortuni Lazio, emergenza in questi ruoli. La situazione delicata in casa biancoceleste - Lazio News 24

Lazio in emergenza: centrocampo decimato, si pensa al reintegro di Basic

Gravi problemi per la Lazio, che si trova ad affrontare un’autentica emergenza a centrocampo. Gli infortuni di Nicolò Rovella e Fisayo Dele-Bashiru, uniti alla squalifica di Matteo Guendouzi, hanno lasciato Maurizio Sarri con pochissime alternative nel cuore del gioco. In vista del match contro il Genoa, il club biancoceleste è costretto a correre ai ripari e valutare soluzioni d’emergenza per evitare di scendere in campo praticamente senza centrocampisti.

Una delle ipotesi più concrete, come riportato da Il Messaggero, riguarda il possibile reintegro di Toma Basic, rimasto ai margini del progetto tecnico nelle ultime settimane. Sarri, nella conferenza stampa prepartita, ha aperto a questa possibilità, confermando che la Lazio sta seriamente riflettendo sulla mossa.

Il centrocampista croato, attualmente fuori lista, potrebbe tornare utile proprio nel momento di massima difficoltà. Per fare spazio a Basic, il club biancoceleste starebbe pensando di escludere temporaneamente Manuel Lazzari, attualmente fermo per infortunio e penalizzato da una concorrenza numerosa nel ruolo di terzino. La Lazio, infatti, ha più esterni difensivi del necessario e la scelta tecnica sembrerebbe orientata a privilegiare l’equilibrio generale della rosa.

Va ricordato che, secondo il regolamento della Lega Serie A, le modifiche alle liste possono essere effettuate anche fuori dalla finestra ufficiale di calciomercato, purché avvengano in casi eccezionali, come gli infortuni prolungati, e che vengano comunicate entro la mezzanotte del giorno precedente alla partita.

Il rientro di Basic, se confermato, rappresenterebbe una soluzione tampone ma importante per la Lazio, che dovrà affrontare una fase critica della stagione con risorse ridotte al minimo. In un momento così delicato, ogni dettaglio può fare la differenza e il recupero di un giocatore come Basic — già esperto del sistema di Sarri — potrebbe rivelarsi prezioso.

La sfida contro il Genoa arriva in un momento complicato, ma è anche l’occasione per la Lazio di dimostrare compattezza e capacità di adattamento. L’emergenza obbliga a scelte coraggiose e immediate, e il possibile reintegro di Basic è il segnale di una squadra che, nonostante le difficoltà, vuole restare competitiva.