Infortunio Rovella, spuntano nuove indiscrezioni sul centrocampista della Lazio - Lazio News 24

Infortunio Rovella, si decide oggi: possibile operazione per il centrocampista della Lazio

L’infortunio di Nicolò Rovella continua a preoccupare l’ambiente biancoceleste. Il centrocampista della Lazio, fuori da diverse settimane, non ha ancora mostrato segnali di miglioramento nonostante i giorni di terapia intensiva svolti a Formello. Come riporta Il Messaggero, dopo ben 12 giorni di trattamenti conservativi, la situazione fisica del calciatore resta sostanzialmente invariata, al punto da rendere necessario un nuovo consulto medico previsto proprio per oggi.

L’infortunio di Rovella, inizialmente valutato come gestibile senza ricorrere alla sala operatoria, potrebbe ora costringere il giocatore a sottoporsi a un intervento chirurgico. Lo staff sanitario della Lazio, in accordo con gli specialisti esterni, sta valutando con attenzione il quadro clinico, cercando di bilanciare i tempi di recupero con la necessità di non prolungare ulteriormente l’assenza del calciatore.

Oggi il verdetto: intervento o nuovo tentativo conservativo

La giornata odierna sarà decisiva per comprendere la reale entità dell’infortunio di Rovella e soprattutto per definire i prossimi passi. Se i medici confermeranno che il problema fisico non è risolvibile con la fisioterapia, allora si procederà con l’operazione chirurgica, per evitare ulteriori ritardi in una stagione già condizionata da stop continui.

Nel caso si scelga la strada dell’intervento, i tempi di recupero potrebbero allungarsi sensibilmente, rendendo difficile un rientro prima di fine anno. Un duro colpo per la Lazio, che contava su Rovella come uno degli elementi chiave della mediana, soprattutto in ottica rotazioni e impegni ravvicinati tra campionato e coppe.

Infortunio Rovella: una stagione finora complicata

L’infortunio di Rovella è solo l’ultimo capitolo di una stagione nata sotto una cattiva stella per il giovane centrocampista ex Monza e Juventus. Dopo un avvio con pochi minuti nelle gambe e qualche problema fisico di troppo, il nuovo stop ha interrotto completamente il suo percorso di crescita con la maglia della Lazio.

La società e il tecnico Maurizio Sarri attendono con ansia il verdetto medico, consapevoli che perdere Rovella per un lungo periodo significherebbe dover rivedere alcuni equilibri tattici. Intanto, il giocatore continua a lavorare lontano dal campo, in attesa di capire se il bisturi sarà l’unica via per tornare finalmente protagonista.