Rovella Lazio
Dc Roma 31/08/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Hellas Verona / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Nicolo' Rovella

Infortunio Rovella: il problema all’inguine è cronico, necessario l’intervento. I possibili tempi di recupero in caso di operazione

Vecchi fantasmi tornano a tormentare Nicolò Rovella e, con lui, tutta la Lazio. L’uscita dal campo durante l’intervallo del derby contro la Roma, un copione identico a quello già visto contro il Sassuolo, non è stato un episodio isolato, ma la spia di un problema cronico che ora richiede una decisione drastica e non più rimandabile.

Secondo quanto riportato questa mattina da Il Messaggero, gli esami strumentali avrebbero evidenziato un ispessimento di due millimetri nella zona inguinale, una diagnosi nota in ambito medico come “Groin Pain Syndrome”. Un problema purtroppo già noto a Formello: si tratta dello stesso calvario affrontato in passato da Mattia Zaccagni, che lo costrinse a un lungo periodo di stop.

Di fronte a questo scenario, la strada per Rovella sembra essere una sola: l’intervento chirurgico. I medici sarebbero stati chiari, indicando come unica soluzione definitiva l’inserimento di una rete di supporto sul pube per risolvere l’instabilità. Il dilemma che ora attanaglia il giocatore e la società non è più “se” operarsi, ma “quando”.

La scelta è dolorosa. Proseguire gestendo il dolore con le infiltrazioni sarebbe una soluzione tampone imprudente, che rischierebbe di peggiorare la situazione. D’altra parte, operarsi subito significherebbe perdere il giocatore per oltre un mese, come accaduto a Zaccagni. Una prospettiva che spaventa Maurizio Sarri, già costretto a fare i conti con un centrocampo decimato dalle squalifiche post-derby. Perdere il proprio regista per un periodo così lungo in un momento tanto delicato è un’ipotesi che la Lazio non può permettersi a cuor leggero. Le prossime ore saranno decisive: giocatore e club sono chiamati a una riflessione profonda per prendere una decisione che potrebbe condizionare l’intera stagione.

