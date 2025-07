Infortunio Patric, nuove preoccupazioni per Sarri. Ecco la situazione del difensore - Lazio News 24

Infortunio Patric: nuove preoccupazioni per Sarri. La situazione biancoceleste

Torna a preoccupare lo stato fisico di Patric, difensore centrale spagnolo, e stavolta il problema non riguarda la caviglia già operata a marzo scorso. L’infortunio di Patric potrebbe rivelarsi più serio del previsto: si tratta infatti di un fastidio alla coscia destra che ha fatto scattare l’allarme nello staff medico della Lazio. Il club sta procedendo con cautela, e il calciatore sarà sottoposto ad accertamenti nel corso della giornata per valutare l’effettiva entità del problema.

Secondo le prime indiscrezioni, si teme uno stiramento muscolare che potrebbe costringere Patric a uno stop prolungato. In tal caso, l’infortunio di Patric obbligherebbe mister Maurizio Sarri a rivedere le sue scelte in vista dell’inizio della Serie A. Il tecnico toscano infatti stava già valutando i tagli da effettuare per la composizione della lista ufficiale per il campionato, e la possibile assenza del centrale ex Barcellona potrebbe cambiare tutto.

Uno dei nomi in bilico è quello di Gigot. Il difensore francese non rientra tra i favoriti di Sarri, ma in assenza di alternative di ruolo, la sua esclusione dalla lista rischierebbe di essere un azzardo. L’infortunio di Patric complica ulteriormente le cose, rendendo indispensabile una rivalutazione delle gerarchie difensive all’interno della rosa biancoceleste.

Patric, pur non essendo considerato un titolare inamovibile, è una pedina importante nello scacchiere tattico di Sarri. Il suo contributo, sia a livello di esperienza che di duttilità tattica, si è dimostrato prezioso soprattutto in fase di impostazione e copertura. Per questo motivo, l’allenatore spera che l’infortunio di Patric sia meno grave di quanto si possa temere e che il difensore possa tornare presto a disposizione.

In attesa dei risultati degli esami strumentali, l’intero ambiente Lazio resta in apprensione. Le prossime ore saranno decisive per capire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. Una diagnosi lieve sarebbe una boccata d’ossigeno per Sarri, che altrimenti sarà costretto a fare scelte difficili in un momento cruciale della stagione.

L’infortunio di Patric rappresenta dunque un nodo critico nella preparazione estiva della Lazio, e l’evoluzione della situazione sarà seguita con attenzione nei prossimi giorni.