Infortunio Patric, quali sono le condizioni del difensore della Lazio? Ecco le ultime novità - Lazio News 24

Infortunio Patric: il difensore verso il pieno recupero, torna a disposizione della Lazio. La situazione

Buone notizie per la Lazio e per il tecnico Maurizio Sarri: l’infortunio di Patric sembra ormai alle spalle. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il difensore spagnolo ha quasi completamente recuperato dai problemi fisici che lo avevano tenuto fuori nelle ultime settimane.

Durante le recenti sedute di allenamento, Patric è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo, pur indossando ancora una vistosa fasciatura alla caviglia. Un accorgimento utile per garantirgli maggiore stabilità e sicurezza nei movimenti, ma che non limita più la sua partecipazione alle attività della squadra. Segnali positivi che fanno ben sperare in vista dell’inizio della stagione.

Un recupero importante per la difesa biancoceleste

Il recupero dall’infortunio di Patric rappresenta una notizia importante per l’equilibrio difensivo della Lazio. Il centrale spagnolo, infatti, è uno dei giocatori più esperti del reparto arretrato e conosce bene le dinamiche interne del club. La sua lunga militanza in biancoceleste – iniziata nel 2015 – lo rende una figura affidabile e pronta a dare un contributo immediato.

Nonostante la concorrenza aumentata nel reparto con nuovi innesti, Patric potrebbe giocarsi le sue carte proprio grazie alla familiarità con l’ambiente e, soprattutto, con il nuovo tecnico. Marco Baroni e Patric si conoscono già dai tempi delle giovanili del Barcellona, e questo rapporto potrebbe aiutarlo a scalare rapidamente le gerarchie.

Infortunio Patric: una gestione prudente ma efficace

La Lazio ha scelto di gestire con cautela l’infortunio di Patric, evitando forzature e accelerazioni rischiose. La presenza costante dello staff medico e la scelta di proseguire gli allenamenti con una protezione alla caviglia dimostrano un approccio mirato a garantire un pieno recupero, senza ricadute.

Con il rientro dello spagnolo, Sarri potrà contare su una risorsa in più per affrontare una stagione che si preannuncia impegnativa. L’infortunio di Patric sembra dunque superato, e il difensore è pronto a riprendersi il suo spazio nella nuova Lazio che sta prendendo forma.