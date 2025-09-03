Infortunio Marusic: niente Nazionale, ma la Lazio può tirare un sospiro di sollievo. Le ultimissime novità sulle condizioni del difensore

Arriva una notizia agrodolce per la Lazio dall’infermeria, che questa volta si rivela più un sospiro di sollievo che un vero allarme. Adam Marusic, uno dei leader tecnici e carismatici del Montenegro, ha fatto rientro immediato a Roma, rinunciando alla convocazione per i prossimi impegni della sua nazionale validi per le qualificazioni ai mondiali. La causa è un leggero fastidio all’adduttore, un problema di lieve entità che, fortunatamente, non desta preoccupazioni in casa biancoceleste.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, il terzino aveva regolarmente risposto alla chiamata del commissario tecnico Robert Prosinečki. Tuttavia, dopo un’attenta valutazione e un confronto con lo staff medico della federazione montenegrina, si è deciso in via precauzionale di non correre rischi. Una scelta saggia e condivisa, che ha portato al ritorno del giocatore a Formello per gestire al meglio il recupero. Marusic salterà dunque le delicate sfide di venerdì e lunedì contro Repubblica Ceca e Croazia; al suo posto è stato convocato il giovane terzino del Partizan Belgrado, Roganovic.

Per la Lazio, questo contrattempo si trasforma in un’opportunità. Marusic avrà infatti a disposizione l’intera sosta per i club per smaltire completamente il fastidio muscolare e tornare a disposizione senza alcuna fretta. Il giocatore potrà seguire un programma di lavoro personalizzato, approfittando della ripresa graduale degli allenamenti a Formello.

La squadra, dopo due giorni di riposo concessi dal tecnico, riprenderà a lavorare proprio questo pomeriggio. Il programma prevede sedute anche giovedì e venerdì, seguite da un allenamento sabato mattina. Dopo un ulteriore weekend di stop, la preparazione entrerà nel vivo martedì, con una doppia seduta che darà il via ufficiale all’operazione Sassuolo. Con il rientro anticipato di Marusic, l’allenatore potrà contare su un elemento chiave del suo scacchiere difensivo fin dalle prime fasi della preparazione tattica della sfida.