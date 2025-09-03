Infortunio Marusic, il terzino della Lazio ritorna in Italia. Le sue condizioni - Lazio News 24

Infortunio Marusic: il terzino lascia il ritiro del Montenegro e torna a Roma. La situazione attuale

Un nuovo problema fisico ferma Marusic, uno dei leader della Lazio e della Nazionale montenegrina. Dopo la notizia di ieri, il giocatore ha deciso di lasciare immediatamente il ritiro della sua selezione per fare rientro a Roma. La causa è un fastidio all’adduttore, che ha convinto lo staff medico e lo stesso Marusic a interrompere la partecipazione alle gare di qualificazione ai Mondiali 2026, nelle quali avrebbe dovuto essere protagonista.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’infortunio di Marusic non è grave, ma il lieve dolore all’adduttore ha spinto i medici a preferire un approccio prudente. Così, il terzino montenegrino non sarà disponibile per le prossime due partite della sua Nazionale, in modo da evitare rischi maggiori e per poter iniziare al più presto un percorso di recupero specifico a Formello, presso il centro sportivo della Lazio.

Terapie e tempi di recupero per Marusic

L’obiettivo dello staff medico biancoceleste è quello di recuperare Marusic nel più breve tempo possibile, così da metterlo a disposizione di Maurizio Sarri già dopo la sosta per le Nazionali. Il programma di terapie e trattamenti personalizzati per il problema all’adduttore è stato pianificato con cura, tenendo conto dell’importanza del calciatore sia in chiave difensiva sia per la fase offensiva della squadra.

Marusic, infatti, rappresenta un punto di riferimento in campo grazie alla sua esperienza e alla sua capacità di contribuire sia in difesa che nelle azioni di spinta sulla fascia. L’infortunio a Marusic è quindi un campanello d’allarme per la Lazio, che punta a recuperare al più presto il giocatore per mantenere la solidità e l’equilibrio della squadra.

L’importanza di Marusic per la Lazio e il Montenegro

Oltre al valore tecnico e tattico, Marusic ha anche un ruolo da leader nello spogliatoio sia della Lazio sia della Nazionale del Montenegro. La sua assenza nelle prossime partite di qualificazione mondiale sottolinea la delicatezza della situazione, ma allo stesso tempo evidenzia la volontà di proteggere il giocatore per non compromettere il resto della stagione.

Con l’infortunio di Marusic, la Lazio dovrà valutare soluzioni alternative per la fascia, ma spera di riaverlo in campo il prima possibile per non perdere un elemento chiave nelle partite decisive.