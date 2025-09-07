Infortunio Lazzari, stop preoccupante in casa Lazio. I tempi di recupero dell'esterno - Lazio News 24

Infortunio Lazzari: lo stop preoccupa la Lazio in vista del Sassuolo. La situazione

Settimana di allenamenti a ranghi ridotti per la Lazio, che ha lavorato a Formello senza i giocatori convocati dalle rispettive Nazionali e con diversi atleti ai box per problemi fisici. Tra coloro che non prenderanno parte alla prossima sfida contro il Sassuolo c’è anche Manuel Lazzari, fermato da un problema muscolare che rischia di tenerlo fuori per diverse settimane. L’infortunio di Lazzari rappresenta un grattacapo non da poco per lo staff tecnico, soprattutto in un periodo in cui la rosa è già decimata.

L’esterno italiano si è dovuto fermare durante la seduta di allenamento di venerdì pomeriggio. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Lazzari ha avvertito un fastidio al polpaccio che ha immediatamente fatto scattare l’allarme tra i medici della Lazio. Le prime sensazioni parlano di un possibile stiramento al polpaccio, un infortunio che, se confermato, richiederebbe uno stop di almeno due o tre settimane, se non di più in caso di lesione.

Lunedì o martedì il calciatore si sottoporrà ad accertamenti strumentali per capire con precisione l’entità dell’infortunio e definire i tempi di recupero. Solo dopo gli esami si potrà avere un quadro più chiaro sulla durata dello stop e su un’eventuale data di rientro. In ogni caso, la sua assenza contro il Sassuolo è praticamente certa, e il rischio è che Lazzari possa saltare anche le partite successive.

L’infortunio di Lazzari arriva in un momento delicato per la Lazio, che sta cercando continuità di rendimento dopo un avvio di stagione altalenante. La sua velocità e spinta sulla fascia destra sono qualità difficili da sostituire, soprattutto considerando le caratteristiche uniche del giocatore nel contesto tattico biancoceleste. Al suo posto, il tecnico sarà costretto a valutare alternative meno naturali o a cambiare assetto.

Nel frattempo, il club e lo staff medico sperano in una diagnosi meno grave del previsto. Tuttavia, l’infortunio Lazzari rappresenta l’ennesimo contrattempo per una squadra che in questa prima parte di stagione ha dovuto spesso fare i conti con stop muscolari. Un problema che solleva interrogativi anche sulla gestione dei carichi di lavoro e sulla preparazione atletica.

La Lazio attende gli esiti, ma una cosa è certa: l’infortunio di Lazzari complica i piani in vista delle prossime settimane.