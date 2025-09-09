Infortunio Lazzari, indiscrezioni preoccupanti: ecco i tempi di recupero per il terzino che potrebbe saltare due partite cruciali

Nubi scure si addensano sul centro sportivo di Formello, con l’inizio della stagione della Lazio subito funestato da un’importante tegola. A fermarsi è ancora una volta Manuel Lazzari, costretto a interrompere l’allenamento di venerdì a causa dell’ennesimo problema muscolare che ne sta tormentando la carriera in biancoceleste. L’allarme riguarda, ancora una volta, il polpaccio destro, un punto debole che si era già palesato lo scorso 23 aprile durante la partita a Marassi contro il Genoa, obbligandolo al cambio, e che periodicamente torna a limitarne l’impiego.

Nella giornata di ieri, il terzino si è sottoposto agli esami strumentali presso la clinica Villa Mafalda per definire con precisione l’entità del danno. Sebbene manchi ancora il comunicato ufficiale da parte del club, le prime indiscrezioni, riportate dal quotidiano Il Messaggero, non lasciano presagire nulla di buono. Le previsioni indicano uno stop che costringerà Lazzari a saltare almeno le prossime due cruciali sfide di campionato, quella casalinga contro il Sassuolo e, soprattutto, l’attesissimo derby contro la Roma, con il rischio concreto che l’assenza possa protrarsi ulteriormente.

Questa notizia complica i piani di mister Sarri, che proprio oggi pomeriggio, alle 17:00, ritroverà la squadra a Formello dopo due giorni di riposo concessi al gruppo. La settimana si preannuncia intensa, con una doppia seduta in programma per giovedì e la rifinitura fissata per sabato mattina. L’allenatore, tuttavia, potrà lavorare con l’organico al completo solamente a partire da giovedì, quando è previsto il rientro alla base di tutti i giocatori impegnati con le rispettive nazionali, tra cui Hysaj, Nuno Tavares, Dele-Bashiru e Dia. Per la Lazio è il momento di ritrovare ritmo e compattezza: la stagione entra nel vivo, ma dovrà farlo senza la spinta di una delle sue frecce più veloci.