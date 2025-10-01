Infortunio Lazio, si complica la situazione dei biancocelesti. La situazione - Lazio News 24

Infortunio Lazio: l’infermeria si aggrava dopo la vittoria contro il Genoa

Dopo l’importante vittoria contro il Genoa, la Lazio si prepara al match contro il Torino con uno sguardo preoccupato rivolto all’infermeria. Alla già nota assenza di Vecino e Dele‑Bashiru si sono aggiunti nuovi problemi fisici: Pellegrini, Marusic e Gila dovranno essere attentamente valutati. Fortunatamente, per Zaccagni si tratta solo di crampi.

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport nell’edizione odierna, l’infortunio Lazio non accenna a ridursi: la squadra biancoceleste sembra anzi essere sempre più contagiata dalle avversità fisiche. Adam Marusic ha accusato un risentimento a una vecchia cicatrice, costringendo lo staff a monitorarlo con attenzione. Luca Pellegrini, invece, ha subito una distorsione alla caviglia durante la gara e non è ancora chiaro se potrà farcela per il prossimo impegno. Mario Gila ha patito un affaticamento muscolare, da non sottovalutare in un momento in cui la rosa è già ridotta. Zaccagni, dal canto suo, è stato colpito da semplici crampi e sembra aver subito meno del previsto gli effetti della partita.

Il momento è delicato: nell’infortunio Lazio rientrano elementi che coprono ruoli chiave, specialmente in difesa e centrocampo. Marusic e Pellegrini sono attualmente tra i terzini più affidabili del gruppo, e vederli in dubbio compromette la solidità del reparto arretrato. Gila, schierabile come difensore centrale, è un altro tassello importante che rischia di saltare il turno. La combinazione di questi problemi complica le scelte tattiche per Sarri e il suo staff.

La Lazio, insomma, dovrà fare i conti non solo con l’avversario Torino, ma con una lista lunghissima di assenti che potrebbe influenzare la formazione titolare. L’obiettivo sarà gestire le energie, scegliere chi rischiare e chi preservare, e magari dare spazio a qualche alternativa emergente.

Alla vigilia del match, l’infortunio Lazio è dunque l’elemento che più tiene con il fiato sospeso il club e i tifosi. Voglia e condizione, in queste situazioni, si intrecciano: servirà equilibrio e capacità di adattamento per superare questa fase.

Se vuoi, posso preparare anche una versione più sintetica per un comunicato stampa o un post social con il focus “Infortunio Lazio”. Vuoi farlo?