Infortunio Lazio, nel derby si fa male Dele-Bashiru: problema muscolare! Ecco chi entra al suo posto

Infortunio Lazio, nel corso del derby si fa male Dele-Bashiru: problema muscolare per il centrocampista! Ecco il sostituto

Il derby della Capitale tra Lazio e Roma ha vissuto un momento inatteso già nei primi minuti di gioco. Dele-Bashiru, centrocampista nigeriano classe 2001 arrivato in estate per rinforzare la mediana biancoceleste, è stato costretto ad abbandonare il campo dopo appena tredici minuti a causa di un problema muscolare.

Il giovane centrocampista, noto per la sua fisicità e capacità di inserimento, si è fermato improvvisamente portandosi la mano alla coscia destra. I segnali sono apparsi subito chiari: un fastidio al flessore che non gli ha permesso di proseguire. L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, tecnico toscano alla guida dei biancocelesti dal 2021 e conosciuto per il suo calcio offensivo e organizzato, non ha avuto altra scelta che procedere al cambio forzato.

Dele-Bashiru ha lasciato il terreno di gioco visibilmente dolorante, accompagnato dallo staff medico che gli ha applicato una vistosa fasciatura alla coscia per sostenere la borsa del ghiaccio. Un’immagine che ha destato preoccupazione tra i tifosi laziali, consapevoli dell’importanza del giocatore nelle rotazioni di centrocampo.

Al suo posto è entrato Yanis Belahyane, giovane centrocampista francese di prospettiva, chiamato a gestire la pressione di una partita così delicata. Per lui si è trattato di un’occasione importante per mettersi in mostra in un contesto di altissimo livello come il derby romano.

L’infortunio di Dele-Bashiru rappresenta un campanello d’allarme per la Lazio, che nelle prossime ore sottoporrà il calciatore ad accertamenti clinici per valutare l’entità del problema muscolare. La speranza dello staff tecnico e dei tifosi è che si tratti soltanto di un affaticamento e non di una lesione più seria, che rischierebbe di tenerlo lontano dal campo per diverse settimane. Il derby, già di per sé una sfida ad alta tensione, ha dunque regalato un colpo di scena inatteso che rischia di influenzare le strategie della Lazio nelle prossime settimane.