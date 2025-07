Infortuni Lazio, ancora problemi per Isaksen? Ecco le novità intorno alla squadra biancoceleste - Lazio News 24

Lazio, nuovo problema in casa biancoceleste: Isaksen fermo per sospetta mononucleosi. La situazione attuale intorno al giocatore

Un’altra grana in casa Lazio in un’estate già segnata da problemi fuori dal campo. Dopo giorni in cui si è parlato più di malanni e assenze che di preparazione atletica, ora è il turno di Gustav Isaksen a far scattare l’allarme a Formello. Il giovane esterno danese è da tempo assente dagli allenamenti della Lazio, inizialmente a causa di un’apparente febbre passeggera. Tuttavia, i giorni sono passati senza miglioramenti, e il caso ha iniziato a destare preoccupazione nello staff medico biancoceleste.

Nei giorni scorsi, da Formello filtrava comunque un cauto ottimismo: si pensava che, come accaduto con altri giocatori della Lazio come Pellegrini, Basic e Mandas, anche Isaksen potesse smaltire il malessere in poche ore. Purtroppo, lo scenario si è rivelato diverso dal previsto. Nella giornata di ieri, infatti, il calciatore si è sottoposto a una serie di analisi per comprendere la natura dell’infiammazione persistente. I risultati avrebbero evidenziato una sospetta mononucleosi, infezione virale che si trasmette principalmente tramite la saliva.

Un’ipotesi che complica notevolmente la preparazione di Isaksen e che obbliga la Lazio a rivedere i tempi di recupero del classe 2001, che rischia uno stop prolungato proprio in un momento cruciale per la costruzione della nuova stagione. A Formello, l’obiettivo è quello di prevenire eventuali contagi, considerando anche che Alessio Romagnoli ha manifestato sintomi influenzali nelle ultime ore. Tuttavia, nel suo caso, è più probabile che si tratti di un decorso post-operatorio legato alla recente rimozione delle tonsille.

La dirigenza della Lazio monitora attentamente la situazione, cercando di evitare che l’eventuale virus possa diffondersi nello spogliatoio, proprio quando l’allenatore sta cercando di consolidare i meccanismi di gioco in vista della nuova stagione. Il caso Isaksen si aggiunge a una serie di piccoli contrattempi che stanno condizionando l’estate biancoceleste, con il tecnico che ancora non ha avuto l’intera rosa a disposizione con continuità.

In attesa di conferme ufficiali sulle condizioni di Isaksen, la Lazio resta in allerta. La speranza è che la situazione rientri presto, senza ulteriori complicazioni per un gruppo che ha bisogno di compattezza, salute e serenità per affrontare al meglio l’annata sportiva.