Infortunio Dia, problema assai complicato per l'esterno biancoceleste. Le ultime - Lazio News 24

Infortunio Dia, nuovo ostacolo per Sarri: l’attacco della Lazio perde pezzi. La situazione

L’estate della Lazio continua a essere segnata dagli infortuni, e l’ultima preoccupazione per Maurizio Sarri arriva dall’attacco. Dopo l’amichevole contro la selezione Primavera, l’infortunio di Boulaye Dia è tornato a essere un tema centrale. L’attaccante senegalese ha infatti accusato nuovamente dolore alla caviglia destra, la stessa che lo aveva tormentato per buona parte della scorsa stagione, a partire dalla sfida di Europa League contro il Ludogorets.

L’infortunio di Dia sembrava ormai alle spalle all’inizio del ritiro, con segnali incoraggianti arrivati dai primi allenamenti. Tuttavia, le sensazioni positive si sono presto trasformate in allarme. Il riacutizzarsi dei dolori riporta in primo piano le fragilità fisiche del numero 9 biancoceleste e complica i piani di Sarri, che già deve fare i conti con un reparto offensivo ridotto all’osso.

Adesso lo staff medico della Lazio dovrà valutare con attenzione l’entità del problema e stabilire i tempi di recupero, ma il nuovo infortunio di Dia potrebbe incidere sensibilmente sul resto della preparazione estiva e, di conseguenza, anche sulla disponibilità dell’attaccante per l’inizio della stagione ufficiale.

La situazione ha anche un impatto diretto sulle strategie di mercato del club. Se fino a pochi giorni fa la dirigenza stava considerando l’ipotesi di cedere Valentín Castellanos, oggi quest’eventualità appare molto meno probabile. Con l’infortunio di Dia ancora da monitorare e l’incertezza sui tempi di recupero, privarsi dell’unica vera alternativa in attacco sarebbe un rischio eccessivo.

Per Sarri si tratta dunque dell’ennesima complicazione in un ritiro già segnato da acciacchi e assenze. L’infortunio di Dia non solo priva la squadra di un elemento chiave, ma ostacola anche il processo di costruzione dell’assetto offensivo, proprio nel momento in cui la Lazio dovrebbe consolidare ritmo e intese in vista della nuova stagione.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire l’evoluzione del quadro clinico, ma una cosa è certa: l’infortunio di Dia è una brutta notizia per tutto l’ambiente biancoceleste, che sperava in un’estate più serena sotto il profilo fisico. La speranza ora è che si tratti solo di uno stop precauzionale e non dell’inizio di un nuovo calvario.