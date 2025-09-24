Infortunio Dele-Bashiru: ecco l’esito degli esami e i tempi di recupero. C’è lesione

Infortunio Dele-Bashiru: ecco l’esito degli esami e i tempi di recupero del centrocampista uscito dopo 15′ nel derby. C’è lesione

iove sul bagnato in casa Lazio. L’infermeria di Formello, già affollata, si arricchisce di un altro pezzo da novanta. Il verdetto degli esami strumentali a cui si è sottoposto Fisayo Dele-Bashiru è arrivato e, come si temeva, non porta buone notizie per Maurizio Sarri. Il centrocampista nigeriano dovrà fermarsi per un lungo periodo, aggravando un’emergenza a centrocampo che ha ormai assunto contorni drammatici.

La sua partita nel derby della Capitale era durata appena un quarto d’ora. Un scatto, un dolore al flessore della coscia destra e la richiesta immediata del cambio. Le sensazioni negative avute a bordo campo sono state confermate dagli esami effettuati nelle ultime ore: secondo quanto riporta Il Messaggero, il giocatore ha riportato una lesione di primo grado.

Una diagnosi che impone uno stop significativo. Il percorso di recupero terrà Dele-Bashiru lontano dai campi per circa un mese. Salterà quindi il delicato ciclo di partite che precede la sosta per le nazionali di ottobre. Il suo rientro, salvo complicazioni, è previsto proprio dopo la pausa, in occasione del big match casalingo contro l’Atalanta, in programma il 19 ottobre.

L’infortunio di Dele-Bashiru è l’ennesima tegola che si abbatte su un reparto già decimato. Per la trasferta di Genova, Sarri dovrà fare a meno anche degli squalificati Guendouzi e Belahyane, del convalescente Vecino e di un Nicolò Rovella alle prese con il dilemma dell’operazione per pubalgia. In una situazione di totale emergenza, la Lazio perde un altro dei suoi titolari, complicando ulteriormente la rincorsa a un equilibrio e a risultati che, in questo avvio di stagione, faticano ad arrivare.