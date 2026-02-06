Infortunio Conceicao, il giocatore della Juventus a rischio per la Lazio: le ultime

Infortunio Conceicao, l’attaccante portoghese potrebbe saltare la partita contro la Lazio di Maurizio Sarri. Le condizioni del giocatore dei bianconeri

Francisco Conceição, attaccante della Juventus, sta vivendo un momento di incertezza a causa di un infortunio che potrebbe metterne a rischio la presenza nella prossima sfida di campionato contro la Lazio.

Il giocatore portoghese ha riportato un lieve sovraccarico alla coscia destra, un problema che lo ha costretto a saltare l’allenamento odierno con il resto dei compagni. Al posto della seduta con il gruppo, Conceição ha svolto un lavoro di scarico, cercando di gestire al meglio la situazione fisica.

L’allenamento di Conceição: scarico e valutazioni per la sfida con la Lazio

Mentre i compagni continuano a prepararsi per l’imminente sfida con i biancocelesti di Maurizio Sarri, Conceição rimane un punto interrogativo per la Juventus. La situazione è delicata, visto che la sfida contro la Lazio è ormai alle porte, e il tempo stringe per recuperare il giocatore. La sua condizione verrà monitorata attentamente nelle prossime 24 ore, con una valutazione programmata per domani che determinerà la sua disponibilità per il match.

