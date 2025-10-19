Infortunio Cancellieri, arriva il primo esito degli esami dopo il cambio. Le condizioni - Lazio News 24

News
Infortunio Cancellieri, arriva il primo esito degli esami dopo il cambio. Le condizioni
Infortunio Cancellieri, arriva il primo esito degli esami per quanto riguarda il centravanti della Lazio
Brutte notizie per la Lazio che deve rinunciare per infortunio a Cancellieri: uscito durante il primo tempo di Atalanta-Lazio. Aspettando esami più accurati arriva il primo esito.
Per Cancellieri si tratta di problema muscolare al flessore della coscia sinistra. Staremo a vedere come si evolverà la situazione
SEGUI QUI LA LIVE DELLA PARTITA