 Infortunio Cancellieri, arriva il primo esito degli esami dopo il cambio. Le condizioni - Lazio News 24
Connect with us

News

Infortunio Cancellieri, arriva il primo esito degli esami dopo il cambio. Le condizioni

News

Pagelle Atalanta Lazio, i TOP e FLOP della partita di Serie A

News

Atalanta Lazio 0-0: finisce qui! Un punto a testa per Sarri e Juric

Lazio Women News Settore giovanile

Lazio, domenica da dimenticare! Sconfitta per la Primavera e le Women: ecco cosa è successo

News

Castellanos protagonista, ma rimarrà in biancoceleste? Spunta una nuova indiscrezione

News

Infortunio Cancellieri, arriva il primo esito degli esami dopo il cambio. Le condizioni

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Cancellieri
Dc Roma 20/07/2025 - amichevole / Lazio-Lazio U20 / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Matteo Cancellieri

Infortunio Cancellieri, arriva il primo esito degli esami per quanto riguarda il centravanti della Lazio

Brutte notizie per la Lazio che deve rinunciare per infortunio a Cancellieri: uscito durante il primo tempo di Atalanta-Lazio. Aspettando esami più accurati arriva il primo esito.

Per Cancellieri si tratta di problema muscolare al flessore della coscia sinistra. Staremo a vedere come si evolverà la situazione

SEGUI QUI LA LIVE DELLA PARTITA

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.