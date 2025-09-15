 Infortuni Rovella e Castellanos: le prime sensazioni. Cosa filtra dall'infermeria
Published

4 ore ago

on

By

Rovella
As Frosinone 26/07/2025 - amichevole / Avellino-Lazio / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Nicolo' Rovella-Luca Palmiero

Infortuni Rovella e Castellanos: le prime sensazioni. Cosa filtra dall’infermeria sulle condizioni dei due biancocelesti

Non solo la sconfitta. A rendere ancora più amara la serata della Lazio al Mapei Stadium contro il Sassuolo è il bollettino medico, che si aggiorna con due nuove, preoccupanti, annotazioni. Oltre al risultato negativo, a tenere in ansia lo staff di Maurizio Sarri sono le condizioni di Nicolò Rovella e Taty Castellanos, entrambi costretti a lasciare il campo in anticipo per problemi fisici. Due stop che si aggiungono a una prestazione di squadra deludente e che rischiano di complicare i piani per i prossimi impegni.

Il primo a fermarsi è stato Rovella. La sua presenza in campo dal primo minuto era stata una sorpresa, dato che il centrocampista era reduce da una settimana di allenamenti gestiti a causa di un affaticamento. La scommessa di Sarri, però, non ha pagato: dopo circa 40 minuti di gioco, il regista ha dovuto alzare bandiera bianca, lasciando il posto a Cataldi. Come riportato da Il Messaggero, la sostituzione è stata dettata da un lieve fastidio al pube, ma anche dalla necessità di evitare un secondo cartellino giallo che sembrava imminente. Fortunatamente, dall’infermeria filtrano sensazioni positive e l’allarme sembra destinato a rientrare a breve.

Scenario simile per Taty Castellanos. L’attaccante argentino è uscito nel corso del secondo tempo e le telecamere lo hanno subito inquadrato in panchina con una borsa del ghiaccio applicata sull’adduttore, un’immagine che ha immediatamente fatto scattare l’allarme tra i tifosi. Anche nel suo caso, tuttavia, le prime indiscrezioni parlano di un problema di lieve entità. Sebbene la diagnosi definitiva arriverà solo dopo gli esami strumentali delle prossime ore, un cauto ottimismo pervade l’ambiente biancoceleste, che spera di recuperare entrambi i giocatori nel minor tempo possibile per mettersi alle spalle una serata da dimenticare sotto ogni punto di vista.

