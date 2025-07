Infortuni e rientri: le convocazioni per la tournée turca della Lazio

Lazio, gli infortunati e i calciatori che recuperano per tempo in vista del ritiro turco con le amichevoli con Fenerbahce e Galatasaray

La trasferta in Turchia sarà un doppio esame ravvicinato per la Lazio, non solo per il confronto con avversarie di livello, ma anche per valutare lo stato attuale del gruppo, ancora alle prese con qualche acciacco di troppo. Come riportato dal Corriere dello Sport, tra le assenze più significative c’è quella di Gustav Isaksen, che deve ancora negativizzarsi dalla mononucleosi e resterà a Roma.

Un’altra tegola riguarda Patric, che ha riportato una lesione tra il primo e il secondo grado alla coscia destra, come confermato dagli accertamenti svolti ieri. Questo infortunio potrebbe tenerlo ai box per circa un mesetto, un duro colpo considerando che era appena rientrato dal lungo protocollo per l’operazione alla caviglia. La sua assenza ridurrà le opzioni difensive per Sarri in questa fase cruciale della preparazione. La convocazione di Gigot per la tournée turca, fermo negli ultimi giorni per un mal di schiena, verrà invece valutata solo oggi, a ridosso della partenza. La sua situazione è complessa, anche in relazione alla possibilità che cerchi una squadra o rischi di non essere inserito in lista. Di certo, la lista dei convocati per la Turchia vedrà il ritorno di Dia, che era stato colpito duramente alla caviglia contro la Primavera. Il rientro del senegalese aggiungerà pressione a Castellanos, ancora a secco di gol dopo i primi 180 minuti estivi, intensificando la competizione nel reparto offensivo.