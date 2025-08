Infortuni Lazio, una situazione delicata quella di Maurizio Sarri. Il punto biancoceleste - Lazio News 24

Infortuni Lazio: situazione delicata durante la tournèe in Turchia. Il punto

La Lazio continua la sua preparazione in vista della nuova stagione allenandosi al centro sportivo Turgay Ciner. Sotto la guida attenta di Maurizio Sarri, la squadra biancoceleste lavora intensamente per raggiungere una condizione fisica ottimale e per perfezionare gli automatismi tattici, elementi fondamentali nel gioco del tecnico toscano. Nonostante l’ambiente sereno e il ritmo alto degli allenamenti, non mancano le preoccupazioni legate agli infortuni Lazio, un tema ricorrente anche in questo precampionato.

Attualmente, tre giocatori non sono a disposizione dello staff tecnico: Patric, Gigot e Isaksen. La situazione più delicata riguarda Patric, alle prese con una lesione muscolare di media entità al retto femorale sinistro. Per il difensore spagnolo, uno degli elementi più affidabili nella passata stagione, si prospetta uno stop di circa un mese. Il giocatore ha già iniziato il percorso riabilitativo, ma la sua assenza si farà sentire, soprattutto in fase difensiva, dove Sarri conta molto sulla sua affidabilità.

Il nuovo infortunio di Patric non fa altro che alimentare il tema degli infortuni Lazio, che già lo scorso anno aveva penalizzato la squadra in diversi momenti chiave. Con l’assenza dello spagnolo, potrebbero aprirsi nuove possibilità per Samuel Gigot, difensore centrale arrivato per rafforzare il reparto arretrato. Tuttavia, anche lui attualmente non è disponibile e resta da valutare la sua condizione fisica nei prossimi giorni.

Isaksen, altro assente illustre, soffre di un problema muscolare di lieve entità. Il suo stop dovrebbe essere breve, ma lo staff medico biancoceleste preferisce non correre rischi in questa fase delicata della preparazione.

Nonostante le difficoltà legate agli infortuni Lazio, Sarri non ha intenzione di modificare il suo impianto tattico: contro il Galatasaray verrà confermato il 4-3-3, senza particolari rivoluzioni. La priorità resta quella di consolidare schemi e intese tra i reparti, per farsi trovare pronti all’inizio ufficiale della stagione.

In attesa del pieno recupero degli infortunati, lo staff tecnico continuerà a monitorare con attenzione la situazione fisica dei giocatori, cercando di prevenire ulteriori problemi. Gli infortuni Lazio restano una variabile da gestire con cura per non compromettere l’equilibrio e le ambizioni della squadra.