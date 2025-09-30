Infortuni Lazio, dopo Marassi i guai aumentano! Il punto sull'infermeria - Lazio News 24

Infortuni Lazio: dopo la vittoria col Genoa, infermeria piena per Sarri. La situazione attuale

La bella vittoria della Lazio sul campo del Genoa ha regalato tre punti importanti, ma anche qualche grattacapo in più sul fronte fisico. Oltre al pensiero già rivolto alla prossima sfida contro il Torino, in casa biancoceleste cresce la preoccupazione per gli infortuni Lazio, che continuano ad accumularsi anziché diminuire.

Come riportato dal Corriere dello Sport, dopo la gara di Marassi si sono aggiunti nuovi nomi alla lista degli indisponibili. La situazione dell’infermeria, che sembrava in via di miglioramento, torna a farsi complessa. Ai già fermi Vecino e Dele-Bashiru, infatti, si sono uniti altri tre calciatori: Adam Marusic, Luca Pellegrini e Mario Gila.

Marusic è stato costretto a lasciare il campo dopo appena mezz’ora di gioco a causa di un risentimento muscolare legato a una vecchia cicatrice. Un segnale che preoccupa lo staff medico, soprattutto per la delicatezza della zona interessata. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni, ma la sua presenza contro il Torino è in forte dubbio.

Anche per Luca Pellegrini si prospettano accertamenti. Il terzino ha riportato una distorsione alla caviglia, che al momento non sembra grave, ma richiede comunque attenzione per evitare complicazioni. Gila, invece, ha accusato un affaticamento muscolare, probabilmente dovuto ai carichi delle ultime settimane.

Notizie più rassicuranti arrivano invece da Mattia Zaccagni, uscito affaticato dalla gara ma solamente per via di alcuni crampi. Nessun infortunio muscolare quindi per l’esterno, che dovrebbe essere regolarmente disponibile per la prossima partita.

Il tema degli infortuni Lazio resta però centrale e rappresenta un ostacolo concreto per l’allenatore Maurizio Sarri, che deve fare i conti con una rosa già ridotta e ora ulteriormente condizionata dai problemi fisici. In un momento in cui la squadra ha bisogno di continuità e rotazioni efficaci, l’infermeria piena rischia di frenare il processo di crescita intrapreso nelle ultime settimane.

Con il calendario che propone impegni ravvicinati tra campionato ed Europa, sarà fondamentale gestire al meglio la condizione fisica dei giocatori. Gli infortuni Lazio sono diventati un tema ricorrente in questa stagione, e trovare una soluzione sarà prioritario per non compromettere i prossimi obiettivi stagionali.