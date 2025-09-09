Infortunio Lazzari, si ferma ancora l'esterno della Lazio. Cosa succede al giocatore biancoceleste? - Lazio News 24

Infortuni Lazio, nuovo stop per Lazzari: a rischio Sassuolo e derby

La stagione della Lazio inizia con il piede sbagliato sul fronte degli infortuni. A tenere banco in queste ore è lo stop di Manuel Lazzari, alle prese con un nuovo problema muscolare che rischia di tenerlo lontano dal campo nelle prossime due partite. L’infortunio, avvenuto durante gli ultimi allenamenti, riguarda la stessa zona già colpita nel mese di aprile, quando il terzino aveva dovuto interrompere anzitempo il finale di stagione.

Come riportato da Il Messaggero, Lazzari si è sottoposto ieri ad accertamenti clinici presso la clinica Villa Mafalda, per valutare l’entità del problema. Le prime indicazioni non fanno ben sperare: lo stop dovrebbe escluderlo dalla trasferta di Sassuolo-Lazio, in programma per domenica 18 settembre, e molto probabilmente anche dal derby contro la Roma, previsto la settimana successiva.

Una brutta notizia per Maurizio Sarri, che già nella passata stagione aveva dovuto fare i conti con diversi infortuni Lazio nei momenti chiave del campionato. L’assenza di Lazzari si aggiunge così a una lista di problemi fisici che hanno rallentato la preparazione di alcuni elementi chiave della rosa.

Sul fronte positivo, però, arrivano aggiornamenti incoraggianti per Adam Marusic, anche lui reduce da un fastidio fisico. Il montenegrino è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo e sarà disponibile per la trasferta contro il Sassuolo, garantendo a Sarri una soluzione importante sulla fascia destra in assenza di Lazzari.

Il problema degli infortuni alla Lazio si conferma dunque un tema delicato anche in questa nuova stagione. La gestione delle energie e la profondità della rosa saranno elementi fondamentali per affrontare un calendario fitto di impegni tra campionato e coppe europee. Proprio per questo, lo staff medico e tecnico sta lavorando per evitare ricadute o stop più lunghi.

Nel frattempo, i tifosi biancocelesti attendono ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di Lazzari, sperando che i tempi di recupero possano ridursi e che il giocatore possa rientrare almeno per il derby. Ma al momento, la prudenza sembra essere la linea guida.

La Lazio, ancora una volta, è chiamata a fare i conti con il problema cronico degli infortuni, un ostacolo che rischia di pesare sul rendimento in questa fase cruciale della stagione.