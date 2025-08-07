Infortuni Lazio, buone notizie dall'infermeria. Pronto il recupero di quel giocatore - Lazio News 24

Infortuni Lazio: buone notizie dall’infermeria, un esterno vicino al rientro

Nel quadro degli infortuni Lazio, finalmente arrivano buone notizie per il tecnico e i tifosi biancocelesti. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, gli ultimi esami medici effettuati su uno degli esterni della rosa hanno dato esiti rassicuranti. La malattia che lo aveva costretto a fermarsi sembra ormai superata, e il giocatore potrebbe presto tornare a disposizione dello staff tecnico in vista dell’impegno contro il Como, previsto nei prossimi giorni.

Il calciatore ha già iniziato a lavorare in palestra, seguendo un programma personalizzato per il recupero della condizione fisica. La tabella di marcia prevede che, con il via libera definitivo da parte dello staff medico, l’esterno possa tornare ad allenarsi con il gruppo nelle prossime sedute, con l’obiettivo di rientrare al top della forma il prima possibile.

Questa notizia è particolarmente importante nel contesto degli infortuni Lazio, che in questa fase della stagione hanno inciso sulle rotazioni e sulla preparazione estiva della squadra. L’allenatore spera ora di poter contare su un gruppo quasi al completo per affrontare al meglio l’inizio del campionato e gli impegni di Coppa Italia. Il ritorno dell’esterno rappresenterebbe non solo un rinforzo tecnico, ma anche un segnale di ripresa generale per un reparto che ha vissuto momenti di difficoltà.

Il club, negli ultimi giorni, ha intensificato il monitoraggio medico su tutti i giocatori alle prese con acciacchi o fermi precauzionali, nel tentativo di prevenire ulteriori infortuni e gestire al meglio il carico di lavoro. La strategia della Lazio è chiara: arrivare all’inizio della stagione con il minor numero possibile di defezioni.

Nel frattempo, lo staff medico continuerà a monitorare attentamente anche gli altri casi clinici, consapevole che gli infortuni Lazio possono influenzare significativamente il rendimento del gruppo, soprattutto in una fase delicata come quella che precede i primi impegni ufficiali.

Il recupero dell’esterno è un segnale positivo e lascia ben sperare l’ambiente biancoceleste. Se non ci saranno intoppi, potrebbe essere tra i convocati già per la sfida con il Como, dando così una mano importante alla squadra e contribuendo a lasciare alle spalle un periodo complicato per quanto riguarda gli infortuni Lazio.