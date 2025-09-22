Infortuni Lazio, Sarri e l'emergenza a centrocampo. La situazione attuale - Lazio News 24

Infortuni Lazio, Sarri studia soluzioni per il centrocampo in crisi. La situazione attuale

Gli infortuni in casa Lazio continuano a creare gravi problemi, in particolare a centrocampo, dove l’emergenza è ormai conclamata. In vista della delicata trasferta contro il Genoa, l’allenatore Maurizio Sarri si trova costretto a rivedere i propri piani tattici, con l’obiettivo di sopperire alle pesanti assenze che hanno colpito il cuore della mediana biancoceleste.

La lista degli indisponibili si allunga di settimana in settimana, con Rovella e Dele-Bashiru ai box per infortunio e Guendouzi squalificato. A questi si aggiunge la situazione ancora incerta di Matias Vecino, lontano dal campo da quasi due mesi. Il centrocampista uruguaiano, che nelle scorse stagioni ha rappresentato una pedina importante nello scacchiere di Sarri, potrebbe rientrare proprio nel momento più critico per la squadra. Il suo recupero, ancora in dubbio, sarebbe fondamentale per ridare equilibrio e solidità al centrocampo della Lazio.

Con Cataldi sicuro del posto, l’allenatore toscano sta valutando il possibile reintegro in rosa di Toma Basic, finora ai margini del progetto. In un periodo così segnato dagli infortuni Lazio, ogni risorsa diventa preziosa, e Basic potrebbe rappresentare una soluzione d’emergenza già a partire dalla prossima partita. La sua presenza in lista, secondo regolamento, può essere modificata anche fuori dalle finestre di mercato, a patto che la comunicazione avvenga entro la mezzanotte del giorno precedente al match.

La situazione è complessa e il reparto di centrocampo è quello maggiormente colpito da questa ondata di infortuni. La Lazio, chiamata a mantenere competitività in campionato e nelle altre competizioni, deve ora affidarsi alla duttilità dei pochi giocatori rimasti a disposizione e alla capacità del tecnico di adattarsi con rapidità.

Gli infortuni Lazio, però, non sono una novità assoluta in questa stagione. Già nelle prime giornate, la squadra ha dovuto fare i conti con una condizione fisica altalenante, che ha compromesso la continuità nei risultati. Ora più che mai, servirà una risposta forte dal gruppo, sia a livello mentale che fisico.

Sarri studia nuove soluzioni, mentre la società valuta ogni possibile mossa per affrontare l’emergenza. La speranza è che il quadro possa migliorare nelle prossime settimane, ma intanto la Lazio si prepara al Genoa con una mediana da reinventare.