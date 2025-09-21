Infortuni Lazio, problemi a centrocampo dopo il Derby. Ecco le ultime novitò - Lazio News 24

Lazio, emergenza a centrocampo dopo il Derby: a Genova solo Cataldi?

La sconfitta nel Derby della Capitale contro la Roma per 1-0 non è stata l’unica brutta notizia per la Lazio. Oltre al danno sportivo e morale, arriva anche la beffa: per la prossima gara di campionato, in trasferta contro il Genoa, Maurizio Sarri dovrà affrontare una vera e propria emergenza a centrocampo.

Il reparto centrale della Lazio è infatti ridotto ai minimi termini. Tra squalifiche e infortuni, l’unico centrocampista attualmente disponibile è Danilo Cataldi. Un’ipotesi che sembra sempre più concreta, complici le espulsioni rimediate nel derby da Belahyane e Guendouzi, che salteranno il match contro il Genoa. Ma non è tutto: sia Rovella che Dele-Bashiru sono alle prese con problemi fisici, e le loro condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. Al momento, non ci sono certezze sul loro recupero.

Anche in caso di un improbabile recupero lampo di uno dei due, la situazione resta comunque complicata. La Lazio rischia seriamente di presentarsi a Genova con un centrocampo decimato, senza alternative reali in panchina. Un problema non da poco per Sarri, che si ritrova a dover ridisegnare completamente l’assetto tattico della squadra in un momento già delicato della stagione.

La partita contro il Genoa diventa così un ulteriore banco di prova per una Lazio che fatica a trovare continuità e che ora deve anche fare i conti con l’emergenza numerica. Dopo la delusione nel derby, che ha lasciato strascichi evidenti sia sul piano emotivo che su quello tecnico, il calendario non concede respiro. La sfida contro i rossoblù, infatti, è cruciale per non perdere ulteriori punti in classifica e tentare di raddrizzare una stagione fin qui altalenante.

L’emergenza a centrocampo, tuttavia, non può essere un alibi. La Lazio dovrà dimostrare di saper reagire alle difficoltà, anche affidandosi a soluzioni alternative o a qualche giovane della rosa. Il prossimo match sarà l’occasione per vedere se esiste davvero un’anima forte in questo gruppo, capace di superare le difficoltà con compattezza e spirito di sacrificio.

Una cosa è certa: a Genova servirà una prova di carattere. La Lazio, ferita e in emergenza, non può più permettersi passi falsi.