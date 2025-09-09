Infortuni Lazio, Maurizio Sarri preoccupato per le condizioni di quel giocatore - Lazio News 24

Infortuni Lazio, altro stop per Lazzari: salta Sassuolo e forse il derby

Continuano i problemi legati agli infortuni in casa Lazio, e stavolta a fermarsi è nuovamente Manuel Lazzari, già alle prese con problemi fisici nella scorsa stagione. L’inizio del campionato non sorride al terzino biancoceleste, costretto a fermarsi per un fastidio muscolare accusato nel corso dell’allenamento di venerdì. La zona colpita è la stessa che aveva causato lo stop nell’aprile scorso: si teme un nuovo stiramento al polpaccio.

Lazzari è stato immediatamente sottoposto ad accertamenti medici a Villa Mafalda, come riportato da fonti vicine alla società. Il primo responso non è confortante: molto probabilmente l’esterno sarà costretto a saltare la sfida contro il Sassuolo, in programma nei prossimi giorni, e rischia seriamente di non essere a disposizione per il derby contro la Roma, attesissimo da tifosi e ambiente.

Il problema fisico ha generato comprensibile preoccupazione nello staff tecnico della Lazio, soprattutto perché gli infortuni Lazio continuano a condizionare le scelte di Maurizio Sarri, che già nelle scorse settimane aveva dovuto fare a meno di diversi titolari. Proprio per questo, ogni nuovo stop muscolare viene seguito con estrema attenzione.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, tra lunedì e martedì Lazzari si sottoporrà a ulteriori esami strumentali per valutare con maggiore precisione l’entità del problema e stabilire i tempi di recupero. Soltanto dopo questi esami il club potrà comunicare ufficialmente la prognosi e capire se sarà possibile recuperarlo almeno per il big match contro la Roma.

In un quadro complicato sul fronte degli infortuni Lazio, arriva però una buona notizia: Adam Marusic ha ripreso ad allenarsi regolarmente con il gruppo e con ogni probabilità sarà convocato per la prossima gara. Un rientro fondamentale per Sarri, che potrà contare almeno su un esterno di ruolo per coprire la fascia destra.

La situazione dell’infermeria biancoceleste continua a essere monitorata giorno dopo giorno, ma l’ennesimo infortunio muscolare di Lazzari accende i riflettori sulla gestione fisica degli atleti in questa prima parte di stagione. L’emergenza infortuni alla Lazio non accenna a diminuire, e per lo staff tecnico diventa sempre più complicato trovare continuità di rendimento e assetti stabili.