Infortuni Lazio, infermeria piena per i biancocelesti? Ecco le ultime novità - Lazio News 24

Infortuni Lazio: aggiornamenti su Gigot e gli assenti dalla tournée in Turchia

Gli infortuni Lazio restano uno dei temi più delicati di questa fase estiva, con tre giocatori ancora fermi ai box e assenti dalla recente tournée in Turchia. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la situazione viene monitorata giorno per giorno dallo staff medico biancoceleste, in attesa di segnali positivi soprattutto sul fronte dei rientri.

Tra gli indisponibili, l’unico che sembra sulla strada del recupero è Samuel Gigot. Il difensore francese, arrivato durante il mercato estivo per rinforzare il reparto arretrato, è alle prese con un fastidioso problema alla schiena che lo limita da circa due settimane. Nonostante il dolore iniziale, le ultime sedute individuali hanno mostrato segnali incoraggianti e lo staff spera di poterlo reinserire gradualmente in gruppo già nei prossimi giorni. L’obiettivo è testare la sua tenuta fisica in vista della prossima amichevole contro il Burnley, appuntamento chiave per valutare lo stato della rosa.

Il tema infortuni Lazio continua però a tenere in apprensione lo staff tecnico, soprattutto perché la preparazione estiva rappresenta un momento cruciale per consolidare automatismi e condizione atletica. Le assenze in questa fase possono infatti incidere negativamente sulla costruzione del gioco e sull’integrazione dei nuovi arrivati, come nel caso proprio di Gigot.

Restano più nebulose, invece, le situazioni degli altri due infortunati, i cui nomi non sono stati resi noti ufficialmente ma che, stando alle indiscrezioni, sarebbero comunque fuori dai programmi di breve termine. I tempi di recupero restano incerti, e sarà fondamentale valutare gli sviluppi settimana per settimana.

La gestione degli infortuni Lazio sarà dunque uno degli aspetti determinanti per l’avvio di stagione, specialmente alla luce del calendario fitto che attende i biancocelesti tra campionato e impegni europei. Ridurre al minimo le defezioni e recuperare rapidamente gli indisponibili sarà una delle priorità dello staff tecnico e medico, per evitare di compromettere il lavoro svolto finora.

In attesa di novità, l’ambiente Lazio resta vigile, con l’auspicio che i prossimi giorni possano portare aggiornamenti positivi, soprattutto per quanto riguarda il rientro in campo di Samuel Gigot.