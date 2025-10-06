Infortuni Lazio, ansia per il ko di quel giocatore: potrebbe stare fuori per molto tempo - Lazio News 24

Infortuni Lazio, ansia per Zaccagni: rischio stop lungo per il capitano

Continuano i problemi fisici in casa Lazio, con il capitano Mattia Zaccagni che si aggiunge alla lunga lista di giocatori alle prese con acciacchi e infortuni. L’esterno offensivo biancoceleste è in attesa degli esiti degli accertamenti clinici dopo lo stop improvviso accusato durante la rifinitura prima della sfida contro il Torino.

La preoccupazione nello staff medico e tecnico è alta: le sensazioni del calciatore non sono positive e si teme un infortunio muscolare più serio del previsto. Gli esami svolti nella mattinata odierna chiariranno l’entità del problema, ma le prime ipotesi parlano di un possibile stiramento. La speranza è che si tratti di una lesione di primo grado, che terrebbe Zaccagni fuori per le partite contro Atalanta e Juventus, ma non oltre. Se invece l’infortunio si rivelasse più grave, l’esterno rischierebbe di saltare anche le sfide contro Pisa, Cagliari e Inter, un’assenza pesante sia per la Lazio che per la Nazionale.

Il nuovo problema fisico si localizza nella stessa zona operata a giugno per la pubalgia, ma Zaccagni è convinto che non ci sia una correlazione diretta con l’intervento. Piuttosto, a condizionare le sue ultime settimane sarebbe stata una lombalgia, che ha influito negativamente sulle sue prestazioni e sulla condizione atletica generale.

Gli infortuni Lazio stanno diventando un tema ricorrente in questo inizio di stagione. La squadra, già colpita da stop muscolari e affaticamenti di diversi elementi chiave, rischia ora di perdere anche uno dei suoi leader tecnici e carismatici proprio in un periodo cruciale del calendario. Con match ravvicinati e avversari di alto livello all’orizzonte, Sarri (o il nuovo tecnico, se ci saranno cambiamenti) dovrà fare i conti con scelte forzate e possibili rivoluzioni tattiche.

In questo contesto, la situazione infortuni Lazio preoccupa non solo per il presente, ma anche per la continuità del progetto tecnico e le ambizioni stagionali. La speranza è che gli esami di Zaccagni possano scongiurare un lungo stop e che lo staff medico riesca a gestire al meglio i recuperi dei giocatori attualmente ai box.