Infortunati Lazio, lesione per Marusic: ecco i tempi di recupero. Mentre Pellegrini…

4 ore ago

Infortunati Lazio, lesione per Marusic: ecco i tempi di recupero. Mentre Pellegrini… Le ultime novità dall’infermeria biancoceleste

In vista dell’anticipo contro il Torino, la Lazio è in piena emergenza infortuni e squalifiche, che ha costretto a un’accelerazione della preparazione. Il reparto difensivo è il più colpito: i terzini titolari Marušić e Pellegrini sono finiti ai box dopo la trasferta di Genova. Il montenegrino ha riportato una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro e starà fuori circa 20 giorni. L’italiano ha invece subito un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro, ma gli esami non hanno evidenziato lesioni.

Con entrambi out, saranno Hysaj e Tavares gli unici due terzini pienamente disponibili e in condizione. Ci sono speranze per Lazzari, fermo per uno stiramento al polpaccio, che ha svolto un test in gruppo e verrà valutato fino all’ultima rifinitura per un’eventuale convocazione. Anche il centrocampo è in difficoltà. Torna a disposizione Belahyane dopo aver scontato la squalifica, ma Guendouzi è costretto a saltare la sua seconda giornata di fila, anch’esso per squalifica.

Vecino sta proseguendo il protocollo di riatletizzazione e sfrutterà la pausa di campionato per rimettersi definitivamente a disposizione. Continuano a essere indisponibili anche Rovella, alle prese con i fastidi pubici che lo hanno frenato, per il quale è stata scelta la terapia conservativa, e Dele-Bashiru, addirittura fuori dalla lista campionato. L’allenatore dovrà fare i conti con un reparto difensivo e di centrocampo pesantemente rimaneggiato.

