Infermeria Lazio, arrivano buone notizie: Rovella e Marusic migliorano, ma il rientro slitta con il Parma

Infermeria Lazio, il piano di recupero per Rovella e Marusic: segnali positivi, ma appuntamento con il Parma

Le notizie che arrivano dall’infermeria del club capitolino iniziano a regalare spiragli di positività in vista dei prossimi e delicati impegni ufficiali nel massimo campionato. Come riportato sulle colonne del quotidiano Il Messaggero, le condizioni fisiche di Adam Marusic e Nicolò Rovella sono in evidente miglioramento in casa Lazio. I due calciatori verranno ulteriormente valutati questa mattina in occasione della ripresa degli allenamenti fissata al centro sportivo di Formello, dopo i due giorni di riposo concessi dall’allenatore Gennaro Gattuso per permettere al gruppo di ricaricare le pile.

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La ripresa a Formello agli ordini di Gattuso e la linea della prudenza

Il diktat imposto dallo staff medico e dalla dirigenza biancoceleste è uno solo e non ammette repliche: zero rischi inutili per i giocatori reduci da problemi fisici. Se Adam Marusic e Nicolò Rovella dovessero clamorosamente essere convocati già per il big match contro la Juventus, in programma domenica sera, si tratterebbe di una scelta puramente simbolica e marginale per il campo. La priorità assoluta condivisa dal tecnico è infatti quella di evitare qualsiasi ricaduta muscolare che possa compromettere il prosieguo della stagione dei due importanti elementi della rosa.

L’obiettivo nel mirino: la sfida della Lazio contro il Parma del 24 ottobre

Scartata l’ipotesi di un impiego affrettato nel fine settimana, il piano di recupero personalizzato è stato tracciato con estrema precisione dai preparatori atletici. L’obiettivo concreto dello staff della Lazio è quello di restituire a pieno regime Adam Marusic e Nicolò Rovella in vista della successiva partita di campionato contro il Parma, cerchiata in rosso sul calendario per la data del 24 ottobre. Un recupero fondamentale per consentire alla squadra di affrontare con tutte le pedine migliori a disposizione le prossime sfide!