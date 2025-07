Incontro Lotito-Puller a Roma: Un Mistero tra Finanza e Calcio

Incontro nella giornata di ieri tra il presidente della Lazio Claudio Lotito e Michele Puller, influente uomo d’affari italotedesco: un mistero tra calcio e finanza

Un incontro “curioso, misterioso e inaspettato” ha animato le cronache romane, e potrebbe essere ben più di una semplice visita di cortesia. Ieri, il presidente della Lazio Claudio Lotito è stato avvistato a Roma in compagnia di Michele Puller, un influente uomo d’affari conosciuto in Germania come “l’italiano che salva le aziende tedesche“. La sua ricchezza e influenza sono tali da avergli meritato una biografia su Bloomberg, la piattaforma che monitora i mercati finanziari e i “paperoni” del pianeta. Come riportato dal Corriere dello Sport, Puller, nato nel 1948 a Cittadella e nipote di Miro Radici (figura storica dell’Atalanta), ha costruito le sue fortune in Westfalia. Inizialmente manager nelle aziende della sua famiglia acquisita, si è poi messo in proprio con diverse attività, in particolare nell’abbigliamento e nel settore dei semipettinati per la produzione di moquette e tappeti per automobili.

Passo dopo passo, grazie a conoscenze e nuove amicizie, Puller è entrato nella galassia del Borussia Dortmund, scalando le gerarchie del club fino a ricoprire oggi la carica di vicepresidente del consiglio economico. I conti sono il suo pane quotidiano; Puller è uno specialista di fatturati, bilanci e investimenti. La sua passione autentica rimane il calcio, e per il BVB ha persino scoperto talenti come Goetze e Lewandowski, secondo quanto affermano in Germania. I suoi successi sono stati certificati anche dall’ex Presidente della Repubblica italiana Carlo Azeglio Ciampi, che nel 2004 gli conferì l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro.