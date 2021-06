Immobile su Lukaku: «Chi è più forte lo deciderà Inzaghi»

Immobile ha elogiato il centravanti belga dell’Inter che venerdì sfiderà l’Italia con la sua nazionale nei quarti di finale degli Europei

Ciro Immobile, dal ritiro della nazionale italiana, è intervenuto in conferenza stampa parlando di Romelu Lukaku:

« Lukaku è fortissimo, abbiamo la fortuna di conoscerlo bene e di averlo in campionato. Se la vedranno i nostri difensori. L’ultima volta sulla sfida con lui ci ha fatto due gol. Ha una forza fisica devastante, ha velocità, rispetto agli ultimi anni è migliorato tanto. Il lavoro con Conte lo ha migliorato tanto, ha sempre avuto forza e velocità, un grande lavoratore. Chi è più forte tra me e lui? Io vado avanti per la mia squadra, lascio decidere voi. Lo chiederemo a Inzaghi».