L’ottimo precampionato di Ciro Immobile con il Bologna: doppietta ai greci del Levadiakos

Prosegue l’ottimo precampionato dell’ex capitano della Lazio Ciro Immobile con il Bologna: doppietta ai greci del Levadiakos

Ciro Immobile continua a dimostrare di essere un attaccante in grande forma in questo precampionato. L’ex centravanti della Lazio, passato al Bologna, sta vivendo un’ottima fase di preparazione, come testimonia la sua ultima prestazione in amichevole. L’attaccante è stato il protagonista della partita tra i rossoblù e il Levadiakos, squadra che milita nella massima divisione greca. Con una convincente doppietta, ha contribuito in modo decisivo alla vittoria per 3-2 del Bologna.

Le due reti segnate nell’incontro hanno portato il suo bottino personale a quota cinque gol in questa preseason. Un dato che conferma come Immobile si sia ambientato rapidamente nella sua nuova squadra e stia ritrovando l’istinto del gol che lo ha sempre contraddistinto. La sua capacità di essere decisivo in area di rigore sembra non aver risentito del cambio di maglia, rassicurando i tifosi del Bologna e l’allenatore sulla sua condizione fisica e mentale.

L’ottimo rendimento di Immobile in questa fase estiva è un segnale positivo in vista dell’inizio del campionato, dove le sue reti saranno fondamentali per le ambizioni del Bologna. La sua esperienza e la sua freddezza sotto porta si stanno rivelando un valore aggiunto per la squadra, che può contare su un centravanti in grande spolvero. Questo precampionato, dunque, non è solo una fase di rodaggio per l’attaccante, ma una vera e propria dimostrazione di forza e determinazione, che fa ben sperare per il futuro.