Immobile, ‘derby’ da incubo: infortunio dopo 30′. E Italiano: «L’ho visto strano». Da dimenticare la prima stagionale in Serie A per l’ex Lazio

Un esordio da incubo, il peggior inizio possibile per una nuova avventura. La prima partita di Ciro Immobile con la maglia del Bologna si è conclusa nel modo più drammatico e beffardo, proprio in quello Stadio Olimpico che per anni è stato il suo regno. L’attaccante, tornato in Serie A dopo un anno in Turchia al Besiktas con l’obiettivo di rilanciarsi, ha visto il suo ritorno svanire in meno di mezz’ora. Durante uno scatto per inseguire un pallone, un dolore improvviso lo ha fermato, costringendolo ad abbandonare il campo contro la Roma.

Questo stop rappresenta l’ultimo capitolo di un periodo sfortunato per l’ex capitano e bomber della Lazio, che aveva riposto grandi speranze nel progetto bolognese per ritrovare la sua forma migliore. L’entusiasmo per il suo ritorno nel campionato italiano si è spento bruscamente, lasciando spazio all’ansia e all’attesa per gli esiti dei test medici che nelle prossime ore definiranno l’entità del problema muscolare e i tempi di recupero.

Nel post-partita, il tecnico Vincenzo Italiano ha commentato l’accaduto, fornendo una lettura che va oltre il semplice infortunio, toccando l’aspetto emotivo del grande ritorno di Immobile nel suo vecchio stadio. L’allenatore ha espresso tutto il suo dispiacere, sottolineando la grande voglia del suo attaccante, ma anche la tensione che ne ha percepito. Le sue parole esatte descrivono perfettamente lo stato d’animo del momento:

«Mi dispiace perché ha una voglia e un entusiasmo incredibile. L’ho visto un po’ strano, ritornare nello stadio dove ha fatto la storia, dove è diventato un campione. L’ho visto teso, l’ho visto sui primi due palloni, gli avevo detto che se avessi avuto la capacità di toglierti dopo i primi 6′ minuti non si sarebbe fatto male, chiaramente è una battuta, non è una cosa gravissima, secondo me si è stirato sul retto femorale e recupererà, ha voglia, spirito, spunto, ha fatto un ritiro strepitoso. Non so da dove possa essere arrivato questo problema, ma lo recupereremo».