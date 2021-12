Immobile col Sassuolo per l’ennesimo record personale: ecco quale

Ciro Immobile, nella gara contro il Sassuolo, potrebbe arrivare a quindici goal segnati per il settimo anno di fila: solo tre meglio di lui

Ciro Immobile a caccia dell’ennesimo record personale. Nella gara di oggi contro il Sassuolo l’attaccante guiderà regolarmente l’attacco biancoceleste nonostante il fastidio al ginocchio che lo tormenta dalla sfida di Marassi contro la Sampdoria. Il bomber ha stretto i denti anche contro il Galatasaray e pur non apparendo particolarmente brillante non ha fatto mancare l’apporto ai suoi.

Come riferisce il Corriere dello Sport, contro i neroverdi Immobile, ora fermo a 13 reti in campionato, potrebbe raggiungere quota 15 per il settimo anno di fila. Meglio di lui hanno fatto solo Meazza, Signori (15 goal per otto stagioni) e Piola (15 goal per dieci stagioni). Nel mirino ha anche Dusan Vlahovic, che ieri lo ha superato in classifica marcatori. Domani Ciro riceverà il come miglior bomber durante l’Italian Sport Awards. Farlo dopo aver segnato una doppietta avrebbe tutto un altro sapore.