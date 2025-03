Ibrahimovic Lazio, incontro tra Fabiani e l'agente-ultime

Ibrahimovic Lazio, incontro nei giorni scorsi tra Fabiani e l’agente per discutere del riscatto: tutti gli aggiornamenti forniti dal Corriere dello Sport

Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda la Lazio e in particolare il possibile futuro di Ibrahimovic, che in stagione ha raccolto appena dodici minuti in Coppa Italia contro l’Inter.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport ci sarebbe stato un incontro tra Fabiani e l’agente del giocatore Rummenigge junior in occasione dell’ultima trasferta in Repubblica Ceca: la Lazio potrebbe riscattarlo dal Bayern entro metà giugno, con i bavaresi che si riservano un controriscatto a 25 milioni.