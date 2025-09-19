Ancora Guendouzi: «Per noi è una partita importante. Il derby si può affrontare solo in quel modo» - Lazio News 24

Guendouzi carica la Lazio: «Il derby con la Roma è la gara più importante dell’anno»

A pochi giorni dal tanto atteso Derby della Capitale, il centrocampista della Lazio, Matteo Guendouzi, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di CBS Sport, parlando dell’importanza della sfida contro la Roma, del suo legame con Maurizio Sarri e del suo percorso di crescita in maglia biancoceleste.

«È la partita che tutti aspettano»

«Il derby è la partita più importante della stagione. Tutti i tifosi della Lazio aspettano questo momento perché sanno quanto sia speciale», ha dichiarato Guendouzi. «Ogni calciatore sogna di giocare gare del genere. Ho disputato tanti derby, a Londra e in Francia, ma è difficile trovare un’atmosfera così intensa. Puoi vincere cinque o sei partite, ma se perdi il derby, per i tifosi è un dramma. Bisogna dare tutto in campo. Una sconfitta qui pesa per settimane».

Il rapporto con Sarri

Guendouzi ha speso parole importanti anche per il tecnico della Lazio:

«Quando due anni fa ho firmato con la Lazio, l’ho fatto anche perché in panchina c’era Sarri. È un allenatore straordinario, mi ha insegnato tanto dal punto di vista tattico. Ha vinto in Italia e in Inghilterra e continua a trasmettere la sua passione a ogni allenamento».

«Durante le partite prende molti appunti e cura ogni dettaglio. Ma va oltre: si interessa anche alla nostra vita privata, ci ascolta, ci parla. In sei mesi con lui si impara quanto in anni con altri allenatori».

Il confronto con Baroni

Parlando dei suoi compiti tattici, Guendouzi ha spiegato:

«Con Baroni giocavo in un 4-2-3-1 e toccavo 60-70 palloni a partita. Ora, con Sarri, interpreto un ruolo più da mezzala. Devo attaccare, inserirmi, cercare il gol, ma senza trascurare la fase difensiva. È una sfida stimolante».

«Se vuoi affermarti come centrocampista in Serie A, devi anche segnare. Quest’anno voglio essere più decisivo sotto porta».