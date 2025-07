Guendouzi si candida a rigorista della Lazio: freddezza e carisma dal dischetto, e a Marsiglia...

Guendouzi si candida ad un ruolo da rigorista per la prossima stagione? Il Francese anche al Marsiglia aveva dimostrato freddezza dal dischetto

La Lazio ha vinto l’amichevole contro l’Avellino grazie a un protagonista d’eccezione: Matteo Guendouzi. Il centrocampista francese si è preso la responsabilità di battere il rigore in pieno recupero, regalando la vittoria in extremis ai biancocelesti. Nonostante fosse solo un’amichevole, e senza voler cadere in sensazionalismi, è probabile che pochi si sarebbero aspettati di vedere proprio Guendouzi presentarsi sul dischetto.

In realtà, la capacità di Guendouzi dal dischetto non è una novità assoluta. In passato, il francese è già stato decisivo dagli undici metri in gare ufficiali, realizzando due reti durante la stagione 2022/23 con la maglia del Marsiglia. Il primo di questi gol è arrivato in Ligue 1, in casa contro il Montpellier, un pareggio per 1-1 proprio grazie alla sua trasformazione. Il secondo, ancora più significativo, è stato segnato in Champions League contro lo Sporting Lisbona, aprendo le marcature in una partita vinta poi 2-0 dai francesi.

Questi tre rigori – quello contro l’Avellino e i due segnati in gare ufficiali – hanno un dettaglio in comune: sono stati tutti battuti alla destra del portiere e tutti e tre sono andati a segno. Questo dato, sebbene non definitivo, suggerisce una certa predilezione e una buona efficacia da quella parte del campo. Il fiuto del gol non è notoriamente una delle sue caratteristiche principali e non è considerato un calciatore estremamente tecnico. Tuttavia, dal dischetto, i valori che contano sono altri: freddezza e carisma. E, come dimostrato, Guendouzi ne ha da vendere, confermandosi un’opzione affidabile per la Lazio quando si tratta di calciare dal dischetto nei momenti decisivi.