Guendouzi e le motivazioni dietro alla sua nuova figura da leader nella Lazio! Un grande pilastro - Lazio News 24

Lazio, Guendouzi si prende la scena: contro il Galatasaray è lui il leader del centrocampo

La sfida amichevole tra Lazio e Galatasaray ha offerto indicazioni importanti in vista della nuova stagione, ma tra tutte spicca una certezza ormai sempre più evidente: Matteo Guendouzi è diventato un leader autentico di questa Lazio. Il centrocampista francese, già apprezzato per la sua intensità e il suo dinamismo, ha confermato ancora una volta il suo ruolo centrale all’interno del progetto biancoceleste, sia per quanto riguarda la prestazione in campo che per l’atteggiamento fuori.

In un ambiente ostico come quello dello stadio del Galatasaray, con una tifoseria caldissima, Guendouzi non si è fatto intimidire. Al contrario, ha mostrato carattere, guidando la squadra con personalità e grinta. L’esultanza dopo il gol biancoceleste – come riportato anche dal Corriere dello Sport – è stata quasi una risposta diretta al pubblico turco: una dimostrazione di forza, ma anche di appartenenza. Questo atteggiamento lo sta rendendo sempre più centrale nella nuova Lazio targata Sarri.

Anche nel post partita, le parole del francese hanno mostrato consapevolezza e maturità: «Siamo una bella squadra, ma abbiamo bisogno di tutti, a partire dai tifosi». Una frase che racchiude lo spirito con cui Guendouzi sta affrontando la stagione, consapevole del valore della rosa e dell’importanza di creare un legame forte con l’ambiente Lazio.

Sul piano tattico, Guendouzi è diventato imprescindibile. Il suo lavoro accanto a Rovella garantisce equilibrio, protezione alla difesa e capacità di rottura. Ma non è solo un centrocampista difensivo: i suoi inserimenti in avanti, ben studiati da Sarri, rappresentano un’arma in più per una Lazio che punta a tornare competitiva su più fronti.

La crescita del gruppo passa anche da figure come la sua, capaci di assumersi responsabilità nei momenti chiave e di trasmettere energia ai compagni. In un’estate segnata da incertezze e limiti di mercato, la Lazio ha trovato nel suo numero 8 un punto fermo su cui costruire il presente e il futuro.

Guendouzi ha scelto la Lazio e, a giudicare da come si muove in campo, sembra che abbia scelto anche di diventarne il cuore pulsante. La stagione è appena cominciata, ma il suo ruolo da leader è già evidente.