Guendouzi, il guerriero che incarna la “sfida” di Sarri per la Lazio

Lazio, Mateo Guendouzi sempre più leader della squadra: il suo spirito “guerriero” incarna quanto richiesto da Sarri alla squadra

La Lazio ha trovato il suo guerriero e l’esempio da seguire in Matteo Guendouzi. Con la testa focalizzata e un carattere di fuoco, il centrocampista francese si candida a essere il calciatore capace di prendersi la squadra sulle spalle e concretizzare in campo il pensiero di Maurizio Sarri. Il tecnico, mai come in questo periodo, è stato centellinatore di parole e grande spronatore del gruppo, e Guendouzi sembra aver recepito il messaggio in pieno.

Il francese alza la bandiera della “sfida” richiesta da Sarri: trovare la forza di esaltarsi nelle situazioni complicate, reagendo in modo vigoroso al blocco del mercato e alle difficoltà visibili lungo il percorso. Guendouzi possiede la ferocia e la voglia di prendersi oneri e responsabilità. Sabato, nell’amichevole contro l’Avellino, dopo il rigore conquistato da Noslin, si è fatto dare il pallone senza esitazione e si è presentato sul dischetto, spiazzando il portiere con un tiro incrociato. Questa freddezza dagli undici metri non è una novità: l’aveva già dimostrata l’estate scorsa ad Auronzo e anche nei quarti di Europa League contro il Bodø/Glimt, in una prestazione superlativa durata 120 minuti, arricchita dall’assist per il terzo gol di Dia. Nonostante il risultato finale di quella sfida, Guendouzi aveva concluso la gara con un penalty trasformato, a differenza di altri compagni, e con la rabbia per la mancanza di coraggio mostrata in un momento cruciale. Il suo atteggiamento è costante: suona la carica senza distinzioni tra amichevoli e big match, sfide apparentemente inutili e appuntamenti di gala.