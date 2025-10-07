 Guendouzi, la Lazio dipende troppo da lui. Ecco cosa succede quando manca a centrocampo - Lazio News 24
Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Guendouzi Lazio
As Roma 21/09/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Roma / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Matteo Guendouzi

Lazio, senza Guendouzi manca equilibrio: il suo rientro chiave contro l’Atalanta

La Lazio senza Matteo Guendouzi è apparsa più vulnerabile e meno compatta. L’assenza del centrocampista francese nelle ultime due partite ha evidenziato quanto il suo contributo sia diventato essenziale per gli equilibri della squadra. Se contro il Genoa la Lazio è riuscita a imporsi senza particolari difficoltà, è stato contro il Torino che sono emersi i limiti di una mediana priva della sua intensità.

Senza Guendouzi, la Lazio ha concesso più occasioni agli avversari e ha faticato a controllare il ritmo della gara. La sua capacità di recuperare palloni, dare ordine e intensità in mezzo al campo è diventata un elemento chiave nel sistema di Maurizio Sarri. Non a caso, il suo rientro, previsto per la sfida contro l’Atalanta, rappresenta una notizia fondamentale per l’allenatore toscano, che punta a ritrovare stabilità e risultati in una fase cruciale della stagione.

Con il ritorno del francese, Sarri potrebbe decidere di tornare al suo classico 4-3-3, un modulo che permette alla Lazio di esprimere il miglior calcio e di occupare meglio il campo. In questo schema, Guendouzi agisce da equilibratore, supportando sia la fase difensiva sia la costruzione del gioco.

In attacco, Cancellieri sembra finalmente aver trovato continuità sulla fascia destra, guadagnandosi la fiducia del tecnico. La situazione a sinistra, invece, è ancora aperta: Pedro non ha più i 90 minuti nelle gambe, Isaksen non ha convinto del tutto e il giovane Noslin si è rilanciato con il rigore conquistato nei minuti finali contro il Torino. Secondo Il Messaggero, il direttore sportivo Fabiani spingerebbe proprio per dare spazio all’olandese, considerandolo un’opzione credibile per il presente e il futuro della Lazio.

Con l’Atalanta alle porte, Sarri dovrà fare le sue scelte tenendo conto dell’equilibrio tattico e della condizione fisica dei suoi. Ma una cosa è certa: con Guendouzi in campo, la Lazio ha una marcia in più.

Il suo ritorno potrebbe rappresentare la svolta per ritrovare quella solidità che è mancata nelle ultime uscite. La Lazio ha bisogno del suo centrocampista per riprendere il cammino e affrontare con ambizione la seconda parte di stagione.

