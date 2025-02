Gregucci su Pellegrini: «Deve cambiare atteggiamento in campo. L’esclusione dalla lista? E’ un chiaro messaggio che viene dato anche alla squadra»

Gregucci, l’ex biancoceleste analizza e commenta la situazione dell’ex Cagliari escluso dal club dalla lista per la serie A: ecco cos ha detto

Ai microfoni di Radiosei ha parlato Angelo Gregucci, il quale si esprime alla luce del caos relativo alla esclusione di Luca Pellegrini dalla lista dei calciatori per la serie A. L’ex biancoceleste a riguardo rilascia queste sue considerazioni

PAROLE – Pellegrini per me dovrebbe migliorare gli atteggiamenti in campo. Sono settimane che lo segnalo, non è un fattore tecnico, ma spesso ho visto mani alzate, che a volte incidono più (negativamente) rispetto ad un cross fatto bene. Esclusione dalla lista? Se la logica non fa a cazzotti con la ragione, Luca paga comportamenti e prestazioni. E’ importante dare un messaggio alla squadra, credo sia stato questo il fattore chiave anche più dell’esigenza tecnica. E’ successo spesso nel calcio, non è la prima volta. Bisogna rispettare le scelte di Baroni, è pagato anche per questo. Non sono stati ritenuti idonei certi comportamenti, la scelta è stata fatta e ora si va avanti