 Gravina sicuro: «L’attesa verso i playoff Mondiali la viviamo con molta serenità, con la consapevolezza di dover centrare un risultato»
Connect with us

Hanno Detto

Gravina sicuro: «L’attesa verso i playoff Mondiali la viviamo con molta serenità, con la consapevolezza di dover centrare un risultato»

Published

24 minuti ago

on

By

GRAVINA

Gravina non ha dubbi: «L’attesa verso i playoff Mondiali la viviamo con molta serenità, con la consapevolezza di fare questo»

Ai microfoni di Sky Sport, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato dell’attesa che accompagna la Nazionale in vista dei playoff Mondiali di marzo.

ATTESA E RESPONSABILITÀ – «L’attesa verso i playoff Mondiali la viviamo con molta serenità, con la consapevolezza di dover centrare un risultato importante per la Federazione, per i giocatori, per i tifosi e per l’intero Paese».

SERENITÀ E FIDUCIA – «C’è grande senso di responsabilità, non dobbiamo creare un’ossessione che potrebbe diventare pericolosa. Dobbiamo essere consci delle nostre capacità, responsabilmente leggeri. Sappiamo che il Mondiale è un regalo che dobbiamo scartare alla fine di marzo».

Parole che delineano la linea della Federazione: massima concentrazione, ma senza sovraccaricare la squadra di pressioni inutili, puntando su consapevolezza, fiducia e lucidità nel momento chiave.

LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.