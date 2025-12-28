Hanno Detto
Gravina sicuro: «L’attesa verso i playoff Mondiali la viviamo con molta serenità, con la consapevolezza di dover centrare un risultato»
Gravina non ha dubbi: «L’attesa verso i playoff Mondiali la viviamo con molta serenità, con la consapevolezza di fare questo»
Ai microfoni di Sky Sport, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato dell’attesa che accompagna la Nazionale in vista dei playoff Mondiali di marzo.
ATTESA E RESPONSABILITÀ – «L’attesa verso i playoff Mondiali la viviamo con molta serenità, con la consapevolezza di dover centrare un risultato importante per la Federazione, per i giocatori, per i tifosi e per l’intero Paese».
SERENITÀ E FIDUCIA – «C’è grande senso di responsabilità, non dobbiamo creare un’ossessione che potrebbe diventare pericolosa. Dobbiamo essere consci delle nostre capacità, responsabilmente leggeri. Sappiamo che il Mondiale è un regalo che dobbiamo scartare alla fine di marzo».
Parole che delineano la linea della Federazione: massima concentrazione, ma senza sovraccaricare la squadra di pressioni inutili, puntando su consapevolezza, fiducia e lucidità nel momento chiave.
LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV
News
Udinese Lazio, Rocchi promuove Colombo: il motivo di questa decisione è spiegato da La Gazzetta dello Sport
Udinese Lazio, Rocchi ha promosso Colombo. Il motivo? Il tocco con il braccio non è avvenuto nell’immediatezza del gol. Restano...
Lazio, Sarri pensa già al Napoli: ci sono dei rientri fondamentali per il tecnico dei biancocelesti. Le ultime
Lazio, testa già al Napoli per i biancocelesti. Ci sono delle buone notizie sia dall’infermeria che dagli squalificati. Le ultime...
Lazio, i pareggi iniziano ad essere un problema: serve un cambio di passo per i biancocelesti. Sfiorato un primato
Lazio, i pareggi sono davvero un problema per i biancocelesti. Serve assolutamente un cambio di passo fondamentale. Le ultime La...